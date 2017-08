O cemiterio dos Batáns, en Ames, camiña cara a apertura

Ames, 2 de agosto do 2017 – O concello de Ames ven de firmar un contrato que cubra as labores de vixilancia, mantemento e atención ao público do cemiterio de Os Batáns durante 5 meses.

A intención é que ao remate de este tempo a xestión sexa integramente municipal. Dende onte o cemiterio permanece aberto e a partir do mes de setembro a veciñanza amesá poderá ir a velo antes de presentar as súas propostas para a concesión de uso dos nichos, tumbas, panteóns e columbarios.

O cemiterio dos Batáns foi recibido o 29 de xaneiro do 2010, pero por mor dunhas deficiencias observadas polos técnicos municipais e da posterior demanda do Concello, nunca chegou a abrirse ao público. Ao consecuente deterioro provocado pola falta de uso durante estes anos, súmanse os danos ocasionados polos diversos actos de vandalismo dos que foi obxecto a instalación en varias ocasións. Agora, grazas ás obras realizadas nos últimos meses a través dos fondos do PAI, esta instalación municipal está preparada para poder ser empregada.

O horario de verán (do 1 de agosto ao 30 de setembro de 2017) prestarase de luns a venres, de 9:00 a 13:00h e de 18:00 a 20:00h, así como os sábados, domingos e festivos de 10:00 a 14:00h, mentres que o horario de inverno (do 1 de outubro ata o 31 de decembro de 2017) será todos os días (incluídos sábados, domingos e festivos) de 10:00 a 18:00 horas.

O obxectivo do goberno é que a xestión do cemiterio dos Batáns sexa municipal. Para iso, durante os cinco meses que vai a durar este contrato realizaranse os trámites oportunos para que estes servizos sexan prestados por persoal municipal. Deste xeito, haberá que facer unha modificación puntual na Relación de Postos de Traballo (RPT) e abrir un proceso de contratación de persoal. O alcalde afirma que “a partir de hoxe, 1 de agosto, o cemiterio municipal abre as súas portas á cidadanía e ao longo dos vindeiros meses poderemos xa prestar os múltiples servizos que ofrecen estas instalacións”.

Concesión de uso de nichos, tumbas, panteóns e columbarios

Na actualidade o goberno está traballando na elaboración dos pregos para o proceso de licitación que se abrirá co fin de outorgar as concesións administrativas, que están reguladas en coordinación co regulamento do cemiterio municipal. Deste xeito, estableceranse varias modalidades para poder solicitar diversas concesións. A idea é que durante o mes de setembro as persoas interesadas presentes as súas ofertas. A adxudicación das devanditas concesións farase en función do valor económico que figure na proposta de cada persoa interesada en conseguir unha concesión e outros criterios de valoración que se farán públicos. Esta proposta terá sempre que partir dun prezo mínimo que se establecerá para cada unha das modalidades ás que se pode optar. Durante o mes de outubro está previsto realizar as adxudicacións dos nichos, tumbas, panteóns e columbarios, para que a partir dese momento se poidan comezar a empregar estas instalacións do cemiterio.

Ademais, faltan por aprobar dúas ordenanzas que o goberno pretende levar ao pleno ordinario de agosto, para que, se procede, sexan aprobadas pola corporación municipal. Unha delas recolle os prezos de diferentes servizos como poden ser o uso da capela, da sala de autopsias, da colocación de lápidas, etc. Estes servizos serían prestados polo Concello e posteriormente cobraríanselles ás persoas que os contrataron. A segunda ordenanza recollerá as taxas dos permisos que hai que sacar para o uso dos citados servizos.

Dende o goberno amesán dáse conta das múltiples xestións que eran necesarias facer para a posta en marcha do cemiterio municipal e que durante catro anos quedaron estancadas. “O proceso de adxudicación non quixemos poñelo en marcha ao longo do mes de agosto, para que aquelas persoas que están de vacacións poidan coñecer a apertura deste proceso e presentar as súas propostas. Por iso, ao longo da última semana deste mes ou primeira de setembro sacaremos as bases e abriremos o proceso de solicitude”, confirma o alcalde.