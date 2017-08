Ames publica as condicións para as adxudicacións no cemiterio municipal

Ames, 24 de agosto do 2017 – O Concello de Ames vén de publicar o prego de condicións que rexerán a adxudicación de concesións de nichos, tumbas, panteóns e columbarios do cemiterio municipal de Ames, situado no lugar de Os Batáns.

En conformidade co artigo 87 do Real decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das Entidades Locais, e con carácter previo á súa licitación, sométese a información pública o devandito prego durante un prazo de trinta días hábiles no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal. Durante este prazo calquera persoa poderá presentar reclamacións ou suxestións a este prego.

O devandito prego regula o procedemento de adxudicación para uso privativo de nichos, tumbas, panteóns e columbarios, que están situados nas rúas 1, 2, 6 e 7 do cemiterio municipal de Ames. Hai dous tipos de panteóns: o tipo A dispón de 3 nichos e 1 columbario, mentres que o tipo B dispón de 4 nichos. A información relativa a dito prego pódese consultar no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal.

Este prego está regulado en coordinación co regulamento do cemiterio municipal. Deste xeito, establecéronse varias modalidades para poder solicitar diversas concesións. A primeira opción é da concesión por un período de 25 anos, con posibilidade de renovación por períodos de 25 anos ata un máximo de 75 anos. A segunda opción é a concesión por un período de 75 anos, non renovables. O prazo computarase a partires da formalización do documento administrativo que corresponda, previo abono da taxa nos termos recollidos na ordenanza fiscal reguladora e no dito prego.

Unha vez remate o período de exposición pública do prego, abrirase un prazo de solicitude. Posteriormente, realizarase a adxudicación dos nichos, tumbas, panteóns e columbarios, para que a partir dese momento se poidan comezar a empregar estas instalacións do cemiterio. Ademais, faltan por aprobar dúas ordenanzas que o goberno ten que levar a pleno, para que, se procede, sexan aprobadas pola corporación municipal. Unha delas recolle os prezos de diferentes servizos como poden ser o uso da sala de autopsias, da colocación de lápidas, etc. Estes servizos serían prestados polo Concello e posteriormente cobraríanselles ás persoas que os contrataron. A segunda ordenanza recollerá as taxas dos permisos que hai que sacar para o uso dos citados servizos.

Horarios de apertura do cemiterio

Ademais, cómpre lembrar que dende o pasado 1 de agosto o cemiterio municipal está aberto á cidadanía. A partir do mes de setembro a veciñanza amesá poderá ir a velo antes de presentar as súas propostas para a concesión de uso dos nichos, tumbas, panteóns e columbarios. Existen dous horarios diferentes: o horario de verán (do 1 de agosto ao 30 de setembro de 2017) préstase de luns a venres, de 9:00 a 13:00h e de 18:00 a 20:00h, así como os sábados, domingos e festivos de 10:00 a 14:00h, mentres que o horario de inverno (do 1 de outubro ata o 31 de decembro de 2017) será todos os días (incluídos sábados, domingos e festivos) de 10:00 a 18:00 horas.