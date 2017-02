Ames entregou os premios do XI Concurso de Escaparates de Nadal

Ames, 20 de febreiro do 2017 – O pasado venres o alcalde de Ames, José Miñones, e a concelleira de Promoción Económica, Isabel González, fixeron entrega na Casa da Cultura do Milladoiro dos premios do XI Concurso de Escaparates de Nadal 2016.

Preto de corenta establecementos participaron no concurso de escaparates durante as pasadas festas de Nadal. A través desta iniciativa pretendeuse promocionar os establecementos dos dous núcleos urbanos de Bertamiráns e do Milladoiro e animouse á veciñanza a consumir no comercio local.

Este ano participaron un total de 37 comercios (20 en Bertamiráns e 17 no Milladoiro) no XI Concurso de Escaparates de Nadal 2016. O primeiro premio recaeu na floraría Rosi Redondo, que obtivo 56 votos. O segundo premio foi para Puntadas de Marzo con 55 votos, mentres que o terceiro premio levouno Arola Moda e Complementos con 51 votos. Os gañadores destes premios fixéronse públicos o pasado 19 de decembro tralo fallo ditado polo xurado, que foi designado polas catros asociación de comerciantes e empresarios existente no concello.

Posteriormente, o 18 de xaneiro, tralo reconto dos boletos, déronse a coñecer os establecementos que recibiron o maior número de votos e polo tanto foron os gañadores do Premio Especial do Público. Os gañadores foron La Lola, de Bertamiráns, con 152 votos, seguida de Adriá Florería e Verónica Asorey con 147 votos cada un, e Arola no Milladoiro, con 299 votos. Neste caso, no segundo lugar quedou Puntadas de Marzo con 131 votos. Estes dous comercios foron premiados con 200 euros cada un.