Ames continua Falando de saúde cunha charla sobre a autoestima e o empoderamento no Club de xubilados do Milladoiro

Ames, 31 de marzo de 2017.- O Concello de Ames puxo en marcha no mes de marzo o programa “Falemos de saúde” cunha charla sobre as disfunción do solo pélvico e este mércores, 5 de abril, continua coa segunda charla que abordará a temática da autoestima e do empoderamento.

Dita charla será impartida, ás 17:30 horas, no local do club de xubilados e pensionistas do Milladoiro (situado na rúa Figueiras), pola traballadora social e coach, Leticia Díez.

A concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo, anima a toda a veciñanza a asistir a esta segunda charla do programa Falemos de saúde. “A primeira charla tivo unha boa acollida entre a cidadanía e agardamos que pouco a pouco os veciños se vaian sumando a esta iniciativa que pretende poñer en valor o concepto de saúde e crear un espazo onde desenvolver charlas-obradoiros participativas sobre diversas doenzas femininas ou de prevalencia feminina. Deste xeito, dáse cumprimento a unha demanda e a un dos obxectivo do terceiro plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes presentado recentemente”.

Este programa está composto por un total de 12 charlas-obradoiros que se desenvolverán ata final de ano.