70 pilotos participan no Gran Premio Concello de Ames-Dagan Cup Supercross 2017

Ames, 17 de maio do 2017 – O Motoclub Ameixenda, en colaboración co Concello de Ames e a Deputación da Coruña, organizan hoxe mércores, 17 de maio, a proba de supercross Gran Premio Concello de Ames-Dagan Cup Supercross 2017, que se desenvolverá no circuíto SX “Alex de Moure”, situado no lugar do Vilar na parroquia da Ameixenda.

Na Ames-Dagan Cup participarán arredor de 70 pilotos de supercross de toda Galicia que estarán divididos en sete categorías diferentes: elite; veteranos; promoción; 85 cc; alevín de menos de 8 anos e alevín de máis de 8 anos; féminas; e hobby que son os que se inician neste deporte.

Trátase da primeira proba que se celebra este ano dentro da Dagan Cup. Pola mañá realizaranse as verificacións técnicas e administrativas, así como os adestramentos. Pola tarde, ás 16:00 horas, dará comezo a proba que se compón de dúas mangas por categoría.

A Dagan Cup é a única competición de supercross que se organiza en Galicia actualmente. Trátase dun evento non oficial, interprovincial e non federado, de acordo coa actual normativa galega de deportes, e na que se dan cita os mellores pilotos galegos desta modalidade deportiva xa que actualmente non existe outra proba federada de supercross.

O circuíto SX “Alex de Moure” recibiu unhas pequenas modificacións no trazado respecto á edición anterior da Ames-Dgan Cup. Este recinto de máis de 17.000 metros cadrados conta cun amplo aparcadoiro, situado a escasos metros da pista de competición, e cunhas condicións óptimas tanto para a práctica do deporte como para contemplación desta modalidade deportiva.