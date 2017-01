Ames defende a programación da festa de Reis e considera que a está potenciando

Ames, 5 de xaneiro de 2017 – O goberno de Ames publica unha nota de prensa na que defende a programación para a tarde de Reis. O tripartito lembra os problemas de loxística na organización dunha cabalgata e considera infundadas as críticas. Este é o texto completo:

Nos últimos anos a cabalgata de Reis en Ames consistía no paso a toda velocidade dun pequeno tren cos Reis Magos, á cal non acudía a xente, senón que marchaba directa á recepción Real nos pavillóns. Non houbo daquela queixas dos comerciantes, malia que é dubidoso que o paso fugaz dese tren lles axudase moito nas vendas. Polo tanto, o que se fai distinto este ano en Ames en relación aos anteriores é, por unha banda, eliminar o tren de chegada e converter a recepción dos reis –que se fai nos mesmos lugares que antes, nos pavillóns municipais- nunha gran festa pensada para os nenos e nenas de Ames, a quen está destinada esta festa dos reis magos. Daquela, as críticas do PP e de Pacto por Ames parécennos infundadas, pois no seu mandato facían algo similar. Dende o Goberno pídenlle a estes grupos da oposición que fagan memoria e non caian na política incoherente e interesada.

O pasado ano, coincidindo coa nosa chegada ao goberno, apostamos por unha cabalgata polas rúas de Milladoiro e Bertamiráns, na que os problemas de loxística de trasladar as carrozas entre os dous núcleos de poboación complicou moito o evento e causou un gran atraso na segunda localidade, ademais de problemas na comitiva. Ademais a cabalgata en Milladoiro non luciu como debía ao ser de día e a de Bertamiráns concentrou á xente só na rotonda da Avda. da Maía cun importante atraso.

Daquela, este ano apostamos por cadansúa grande festa, porque consideramos que todo son vantaxes para os máis pequenos e as súas familias, a quen vai destinada calquera actuación propia deste día. A primeira, porque garantimos que as nenas e nenos van poder desfrutar ao quente e a cuberto, lonxe do frío e a chuvia que puidera existir, e durante 90 minutos da presenza dos reis magos, que os recibirán, pois, con tempo abondo; van poder gozar dun espectáculo con diferentes actuacións que ofrecerán cadanseu Rei, luces e son, pirotecnia fría, photocall de nenos e as familias poderán desfrutar de chocolate e rosca durante a recepción. Na organización deste evento están implicadas e coordinadas varias concellarías e numerosos servizos e técnicos do Concello. Ademais, o horario de remate permite que quen así o desexe poida achegarse aos diversos comercios locais, igual que o resto dos anos.

Lembramos, unha vez máis, que cabalgatas e festas de reis son eventos pensados e organizados para os máis pequenos das casas, non son eventos de apoio ao comercio local, para o cal si se puxeron en marcha outras actividades ao longo do ano e específicas no Nadal, como foron concertos en prazas, cantos de nadal e reis polas rúas, ademais da iluminación do Nadal e actividades de nenos e nenas.

Nesta decisión tamén influíron os problemas que en ocasións se xeran coa seguridade vial e o tráfico, e o risco que se pode ocasionar; e porque se considera que ao xuntar aos máis pequenos e pequenas nun local pechado, a vixilancia é maior.Así, dende o Concello de Ames animamos a todos os amienses a acercarse á Festa de Reis e recepción real ás 18h no Pavillón de Milladoiro e ás 18:30h no de Bertamiráns.