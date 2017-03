Ames e Deputación da Coruña firman o acordo para a ampliación do Pavillón do MIlladoiro

Ames, 24 de marzo do 2017 – O alcalde de Ames, José Miñones, e o deputado de Cooperación, Plans Provinciais, Asistencia a Municipios, Turismo e Patrimonio Histórico Artístico na Deputación de Coruña, Xosé Regueira, asinaron o convenio de colaboración entre o Concello e a administración provincial para sufragar a obra de ampliación do pavillón municipal de deportes do Milladoiro.

Despois de que no pleno do pasado mes de novembro a corporación municipal aprobase o proxecto técnico da obra de ampliación do pavillón municipal do Milladoiro, esta mañá o rexedor municipal e o deputado provincial responsable da área de cooperación cos concellos, Xosé Regueira, asinaron o contrato de colaboración para sufragar este proxecto entre ambas administracións.

Este proxecto recolle a ampliación en 180 metros cadrados do pavillón do Milladoiro co obxectivo de executar unha nova sala-ximnasio, que ten un custe de 81.831,02 euros.

Actuacións no pavillón de Bertamiráns

Despois do acordo para a mellora do pavillón do MIlladoiro dende a Concellaría de Deportes teñen previsto realizar outras actuacións no pavillón de Bertamiráns.

Estas actuacións céntranse en cambiar o pavimento desta instalación, con cargo ao plan complementario do plan provincial de acción social (PAS), para o que se está acelerando a tramitación administrativa de cara a chegar á nova tempada co novo chan instalado, así como a construción dunha pista de squash e sala multiusos con fondos propios.

O concelleiro de Deportes, José Miñones, indicou que “o investimento en instalacións deportivas durante o 2016 superou os 500.000 euros e para o 2017 espérase volver a aprobar importantes investimentos en instalacións deportivas dentro do plan POS+ da Deputación e con fondos propios do orzamento por importes de 250.000 euros”.