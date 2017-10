Ames conmemora o Día Mundial do Cancro de Mama

Ames, 22 de outubro do 2017 – O Concello de Ames, a través da Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, colabora coa Asociación Española contra o Cancro (AECC), na conmemoración do Día Mundial do Cancro de Mamá.

Este xoves, 19 de outubro, conmemorouse o Día Mundial do Cancro de Mama, unha data que se lembra con actividades nos concellos ao longo de toda a semana. Ames, a través da Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, súmase colaborando coa AECC, na posta en marcha de varias iniciativas. O xoves diferente material da asociación foi repartido na Casa do Concello de Bertamiráns, así como nas oficinas municipais e de Servizos Sociais desta localidade e do Milladoiro. De igual maneira repartíronse unhas chapas co típico lazo rosa, realizadas polo propio Concello.

As actividades vinculadas á conmemoración do Día Mundial do Cancro de Mamá complétanse coa organización dunha conferencia. A charla informativa, que tratará sobre a prevención deste cancro, será impartida por dúas das psicólogas da AECC, Lucía Álvarez-Santullano e Aroa Gutiérrez. Esta conferencia desenvolverase o vindeiro xoves, 26 de outubro, ás 18:00 horas, no local de JUPEMI, no Milladoiro. Nela, as dúas psicólogas tratarán de desmitificar ideas preconcibidas sobre o cancro, potenciando, asemade, unha actitude positiva por parte dos pacientes e das familias fronte a enfermidade. A AECC tamén estará hoxe domingo na carreira popular pedestre de Ames, cunha mesa informativa. Nesta carreira, xunto cos dorsais tamén serán entregadas as chapas realizadas polo Concello.

A Concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo destaca a importancia da colaboración do Concello nestas iniciativas: “Con estas pequenas accións queremos mostrar o noso apoio incondicional a todas esas mulleres, sen esquecernos tampouco dos homes, que loitaron, loitan ou loitarán con forza e positividade ante esta enfermidade. Temos que ter sempre presente que o cancro non discrimina e pode tocarlle a calquera. Temos que concienciarnos de que a prevención é fundamental e a nosa actitude cara a enfermidade ten moito que ver na súa superación. Sobre todo, é fundamental ter presente que neste proceso non se debe estar só, que hai asociacións como AECC que están a traballar para acompañar, axudar e sensibilizar.”