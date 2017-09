O espectáculo Dous no Camiño este xoves en Ames

Ames, 12 de setembro do 2017 – O concello de Ames acolle esta semana unha das funcións do espectáculo Dous no Camiño que se enmarca dentro do programa Vive o Camiño! da Xunta de Galicia.

Desde o pasado 23 de agosto e ata o 1 de outubro, 27 concellos galegos do Camiño Inglés e do Camiño de Fisterra-Muxía acollen unha programación especial do Xacobeo baixo o nome de Vive o Camiño!. Ames é un dos municipios polos que pasa a ruta a Fisterra-Muxía, polo que acollerá unha das funcións de Dous no Camiño. A cita será o día 14 as 20 horas na praza da Maía en Bertamiráns.

Dous no Camiño esta dirixido por Avelino González, con texto de Roi Vidal e Xurxo Barcala, e cos cómicos Fran Rei e Isabel Risco á fronte de esta montaxe creada especificamente para a programación do Xacobeo. O director, Avelino González, ten longa experiencia tanto nas artes escénicas como no cine e na televisión, actuando ou dirixindo. Conseguiu un prestixioso premio Max polo texto de Bicos con lingua e unha candidatura aos María Casares pola montaxe.

Fran Rei e Isabel Risco pola súa banda son moi coñecidos por producións teatrais como Falar sen cancelas ou Retrincos de Castelao. Fran Rei é ademias un recoñecido contacontos e forma parte da compañía Os Sete Magníficos Máis Un. Isabel Risco é tamén monologuista, co espectáculo Nabiza girl, presentadora, e habitual en programas da TVG como Luar, Land Rober, ou Air Galicia… Ademais de grandes clowns e formadores. Conectan co público coma ninguén e espallan risos alá onde van. Nesta montaxe amósannos a dous peregrinos que se atopan no Camiño.

Dous no Camiño son Atanasio e Teodoro, dous discípulos de Santiago Apóstolo que levaran os seus restos a Compostela, e despois dunha viaxe no tempo de moitos séculos andan algo perdidos, por un lado sorprendidos con todas as modernidades que van atopando, pero por outra banda descubrindo que o esencial do Camiño, a natureza, as paisaxes incribles, e algúns monumentos, non cambiaron desde aquela. Na procura da ruta, interactuarán co público que vaian atopando no seu percorrido.