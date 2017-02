Este venres teatro infantil en Ames co espectáculo “O aloumiño dunha estrela”

Ames, 2 de febreiro do 2017.- Este venres, 3 de febreiro, comeza a programación de teatro infantil en Ames coa representación do espectáculo “O aloumiño dunha estrela” a cargo da compañía AvoaYouja.

Trátase dun espectáculo destinado a un público infantil de 0 a 4 anos. Haberá dous pases no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns, un ás 17:00 horas e outro ás 18:00 horas. As entradas para esta obra de teatro xa están á venda na Billeteira electrónica de Ames. Tamén se poden mercar as entradas, de xeito anticipado e presencial, nas Casas da Cultura do Milladoiro e Bertamiráns. Ademais, resérvase o 10% das entradas para vender de xeito presencial unha hora antes do comezo do espectáculo.

A compañía AvoaYouja presenta en Ames un espectáculo de danza-teatro, con música en directo, que convida aos bebés a interactuar a través dos estímulos sensoriais.

Se estarricamos moito os brazos cara ao ceo, parécenos que lles tocamos ás estrelas coa punta dos dedos… Parece cousa imposible, non si? Nesta viaxe sensorial, co arrolo da música da arpa e seguindo uns zapatos vermellos, farase o posible para que as cativas e os cativos gocen da poesía das imaxes ata rabuñar a bóveda celeste.

A autoría, elenco artístico, dirección, deseño de son, deseño de iluminación, vestiario e música corren a cargo de Marta Faílde e Fran Martínez, mentres que da escenografía encárgase Leonardo Llamas.