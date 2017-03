Ames abre o programa Falemos de saúde cunha charla sobre as disfuncións do solo pélvico

Ames, 15 de marzo de 2017 – O Concello de Ames pon en marcha o programa Falemos de saúde, que foi presentado o pasado mércores, 8 de marzo, no acto municipal de conmemoración do Día das Mulleres.

A primeira charla impartirase esta tarde, ás 17:30 horas, no local do club de xubilados e pensionistas do Milladorio (situado na rúa Figueiras). A fisioterapeuta Cristina del Arco falará das disfunción do solo pélvico. Este programa está composto por un total de 12 charlas-obradoiros que se desenvolverán ata final de ano.

A concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo, explica que “este programa nace, por un lado da necesidade de poñer en valor o concepto de saúde e por outra banda para crear un espazo onde desenvolver charlas-obradoiros participativas sobre diversas doenzas femininas ou de prevalencia feminina dando cumprimento así a unha demanda e a un obxectivo do terceiro plan municipal de igualdade de oportunidade entre mulleres e homes. Pretendemos crear un espazo de xuntanza, debate, reflexión… da muller, para a muller, sen ser excluínte, onde se aborden de xeito participativo aspectos da saúde dende unha perspectiva biopsicosocial e de xénero”.

A primeira charla de Falemos de saúde, hoxe ás 17:30 horas, no local do club de xubilados e pensionistas do Milladorio (situado na rúa Figueiras), recibe a fisioterapeuta Cristina del Arco que explicará as medidas preventivas e o tratamento que hai que adoptar para solucionar os problemas do solo pélvico. Esta charla está dirixida tanto a persoas adultas como a persoas máis mozas, xa que o solo pélvico debe estar forte para previr futuros problemas.

As charlas do programa Falemos de saúde son: disfuncións do solo pélvico; autoestima e empoderamento; defensa persoal; sexualidade ao longo da vida; dieta saudable; o alzhéimer e outras demencias; control do estrés e ansiedade; técnicas de relaxación; a menopausia; prevención de drogodependencias; corresponsabilidade e igualdade; e adicións sen sustancia.