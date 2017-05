Ames celebra o Día das Letras Galegas coa entrega dos premios dos certames literarios

Ames, 16 de maio do 2017 – O Concello de Ames ten preparado un acto literario-musical para hoxe martes co que conmemorar o Día das Letras Galegas.

O auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro será o epicentro da celebración deste evento que comezará a partir das 20:00 horas. Neste acto actuará a Escola Municipal de Música de Ames e mais o grupo de pandereteiras As Maianas. Ademais, entregaranse os premios do XIV Certame Literario de narrativa e poesía e do IX Certame Artístico-Literario Intercentros. Este ano como novidade os rapaces gañadores do certame intercentros lerán os seus traballos nos que escribiron un final diferente do conto A Galiña Azul de Carlos Casares.

O acto finalizará coa música do grupo amesán de pandereteiras As Maianas.

Escaparates con literatura en galego

Por outra banda, este ano o Concello de Ames puxo en marcha unha nova iniciativa con motivo da semana das letras e convidou ás librarías de Bertamiráns e do Milladoiro a encher os escaparates con libros en galego, prestándolle especial atención ás novidades na nosa lingua para todas as idades. Neste iniciativa participan as cinco librarías do concello (Lenda, Boas e Novas, e Mainomen, de Bertamiráns, e Nenos nais e O Tinteiro do Milladoiro). A través desta proposta, que se desenvolverá ao longo desta semana, preténdese difundir o libro en galego e fomentar a súa lectura.