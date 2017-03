Ames comunicalle o problema co lixo a Consellería de Sanidade polos posibles riscos

Ames, 30 de marzo de 2017.- Ames sigue a loitar contra os problemas do lixo e a última medida tomada e o envío dun informa ao departamento de saúde pública da Consellaría de Sanidade para trasladarlle a situación que vive o municipio.

Onte tamén se reuniu a xunta de voceiros, na que participan todos os grupos políticos da corporación, para poñer enriba da mesa a situación actual e buscar unha solución. Ademais, alugouse un camión para recoller o lixo.

O alcalde de Ames, José Miñones, explica que “a día de hoxe este asunto ten unha solución complicada a curto prazo, sobre todo porque non depende directamente do Concello e estase a utilizar a Ames na guerra entre FCC e a Mancomunidade. As deficiencias no servizo da recolleita do lixo están provocadas fundamentalmente polas malas relacións existentes entre a Mancomunidade Serra do Barbanza, que é a responsable de dar o servizo, e a empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que é a encargada de xestionar o servizo e a planta de reciclaxe de Lousame. A empresa FCC utiliza como método de presión o servizo de recolleita do lixo, dicindo que os camións teñen moitos anos e están case sempre avariados, o que por outra banda é certo. Ademais, FCC solicítalle á Mancomunidade que compre camións novos e esta non o fai. Na actualidade están nun proceso de compra de tres camións, pero aínda se vai a tardar en dispoñer deles porque están inmersos nun concurso. Os cartos para ditos camións púxoos a Deputación da Coruña”.

O concelleiro de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, Blas García, destaca que “durante once anos nunca tivéramos un problema como este e o servizo de recolleita de lixo funcionou de xeito normal, con lagoas e erros, pero nunca acontecera esta incumprimento de servizo, e casualmente a finais do mes de febreiro comezaron os problemas. A empresa FCC comezou a non cumprir con Ames poñendo a escusa que carecía de camións porque estaban avariados, e dando como explicación que eran moi antigos e que a Mancomunidade estaba a incumprir co contrato e a súa obriga de renovar a flota de vehículos de recolleita. Postos en contacto con ambas partes observamos que a situación parece irreconciliable, e máis se temos en conta que na actualidade hai abertos once contenciosos entre ambas partes, ou o que é o mesmo o proceso xa está xudicializado, e quedan aínda 7 anos de contrato”.

Para intentar solucionar esta situación, esta semana o alcalde mantivo unha xuntanza co director rexional de FCC, o cal lle expuxo a súa posición avisando de que se agarda un verán moi complicado. Aínda así, chegou ao compromiso de que o camión de Ames só se vai a encargar de recoller o lixo no municipio amesán e non vai a prestar este servizo noutros municipios, como se estaba facendo ata o de agora por orden da Mancomunidade. De xeito paralelo, alugouse un camión para recoller o lixo que estaba acumulado nos colectores do Milladoiro, Bertamiráns e no rural. Dito camión comezou a funcionar onte pola tarde e recolleu máis de 7 toneladas de orgánico no Milladoiro e parte de Bertamiráns. Este vehículo ía a comezar a funcionar o martes 28 de marzo, pero a empresa FCC non lle permitiu a entrada na planta de Lousame.

Solicitude dunha xuntanza da Mancomunidade

Por outra banda o alcalde envioulle unha carta á Mancomunidade Serra do Barbanza solicitándolle de forma urxente que convoquen unha xuntanza con todos os concellos membros da Mancomunidade, incluídos os concellos que non son socios (Ames, Rois e Pontecesures), para aclarar a situación existente e buscar unha solución inmediata. Agárdase que dita xuntanza se realice a vindeira semana. Ademais, este pasado mércores o goberno municipal púxose en contacto coa Consellería de Sanidade (co departamento de Saúde Pública) para trasladarlle a situación actual. A maiores, esta mañá enviouse un informe a Saúde pública da Xunta de Galicia para poñer de manifesto a situación de Ames neste eido e que tomen as medidas que consideren oportunas. Esta mañá tamén se reuniu a xunta de voceiros na que participan todos os grupos políticos da corporación para poñer enriba da mesa a situación actual e buscar unha solución.

De xeito, paralelo os servizos xurídicos municipais están traballando para ver outras opcións contractuais e estase estudando a posibilidade de recoller o lixo e levalo a outros lugares. Tamén se vai comprobar como se desenvolve o servizo durante os vindeiros días, e de non cumprir co fixado, estudar a opción de alugar outro camión máis. Na actualidade os servizos económicos do concello xa están a realizar unha valoración do custe do servizo por cada día que o realizan de maneira irregular ou incompleta para estudar a posibilidade de sancionar á Mancomunidade por incumprimento de contrato e de reducir o pagamento das facturas. Asemade, estase vendo o xeito de compensar os danos ocasionados aos veciños e veciñas de Ames.