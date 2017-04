Ames modifica a recentemente aprobada RPT

Ames, 5 de abril do 2017 – O goberno municipal de Ames e os representantes do persoal municipal do Comité de Empresa e da Xunta de Persoal en Mesa Xeral de Negociación decidiron unha modificación puntual da RPT para reforzar o departamento de Servizos Sociais coa contratación dun novo traballador social e co incremento da xornada dunha educadora familiar.

Na reunión tamén se falou da situación na que se atopa a Escola de Música (EMMA) co obxectivo de regularizar o contrato dos traballadores para que, se é posible, pasen a forman parte do cadro de persoal municipal.

O primeiro acordo que se tomou foi a aprobación por unanimidade das actas das reunións mantidas o 1 de febreiro e mailo 7 de marzo. De seguido, deuse conta dos cadros de persoal que se recollen no orzamento de 2017. Ditos cadros de persoal responden á nova estrutura fixada na Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ames, cuxa modificación foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello o pasado día 29 de decembro de 2016. Esta modificación da RPT supuxo unha alteración significativa na estrutura de postos de traballo do Concello co fin de adaptar a RPT á realidade do Concello, circunstancia que obrigou á revisión ou adecuación das adscricións preexistentes do persoal municipal á RPT, para que puidesen facerse efectivos os efectos prácticos e legais inherentes a dita modificación.

Por outra banda, aprobouse unha modificación puntual da RPT para reforzar o departamento de Servizos Sociais coa contratación dun novo traballador social. A contratación do mencionado/a traballador/a social estará sufragada nun 80% a través do plan concertado da Consellaría de Política Social da Xunta de Galicia. O 20% restante sería sufragado con fondos propios do Concello. Asemade, vaise a incrementar a xornada laboral, de parcial a completa, dunha educadora familiar que xa presta servizo en esa mesma área.

Por último, o goberno expúxolle aos representantes do persoal a situación da Escola Municipal de Música (EMMA). Explicaron que durante o pasado ano realizouse a regularización contractual do edificio no que están situadas as instalacións da EMMA. Ademais, estase traballando para incluír dito servizo no rexistro de Escolas de Música e Danza de Galicia. A terceira fase deste proceso afectaría aos traballadores/as que imparten as clases deste servizo cos cales xa se falou para intentar regularizar os seus contratos co obxectivo de que, se é posible, pasen a formar parte do cadro de persoal municipal. A idea do goberno municipal é intentar incluír estes postos na Relación de Postos de Traballo (RPT).