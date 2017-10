Ames asina 11 novos contratos coa cooperativa galega Nosa Enerxía

Ames, 26 de outubro do 2017 – O alcalde de Ames, José Miñones, asinou con Pablo Álvarez Fernández, representante da cooperativa galega Nosa Enerxía, 11 novos contratos para subministrar enerxía eléctrica de orixe renovable a varias instalacións municipais.

En maio de 2016 xa se asinara un contrato con esta mesma cooperativa para subministrar enerxía ás instalación da Aula da Natureza. Co novo acordo pásase a ter 12 contratos con Nosa Enerxía.

Nosa Enerxía

No ano 2014 xurdiu a entidade Nosa Enerxía, a primeira cooperativa galega que comercializa enerxía eléctrica de orixe renovable certificada a través de GoiEner. Trátase dunha cooperativa de consumidores que ten o obxectivo de primar o uso de enerxías renovables, así como a promoción de proxectos de xeración de enerxía renovable de maneira distribuída. A entidade é a maior cooperativa de consumo de Galicia e xa conta con 405 socios.

O alcalde de Ames, José Miñones, dixo que “o goberno municipal aposta por un modelo enerxético diferente, baseado nas enerxías renovables, que considere a subministración eléctrica un ben público. En maio de 2016 asinamos o primeiro contrato con esta cooperativa para subministrar enerxía ás instalación da Aula da Natureza. Agora dámoslle continuidade a este proxecto coa sinatura de 11 novos contratos para subministrar enerxía eléctrica ás escolas unitarias, locais sociais e ás instalacións do Punto Limpo”.

Novos contratos

Os novos contratos suministrarán enerxía eléctrica á escola unitaria de Covas, local social de Cruxeiras, local social de Biduído, antiga escola de Firmistáns (que na actualidade está sendo rehabilitada para dedicala a vivenda de tránsito e de uso veciñal), escola unitaria da Tarroeira, local social de Biduído de Abaixo, local social de Augapesada, local social de Trasmonte, antiga escola de Guimaráns, local social de Piñeiro e ás instalacións do Punto Limpo, situado no polígono do Milladoiro.