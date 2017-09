Ames Novo demandará no pleno unha normativa de compra responsable

Ames, 27 de setembro do 2017 – Ames Novo levará ao pleno de este mes de setembro, que se celebra este xoves, a petición dunha normativa de compra responsable.

Para Ames Novo é necesario que o concello estableza uns parámetros de compra responsable xa que cada ano gástanse 10 millóns de euros en bens e servizos e non poden ser os criterios económicos os prioritarios a hora de usar os cartos públicos tal como explica a portavoz de Ames Novo Pilar Candocia

Para Ames Novo o mellor non é sempre o máis barato e sobre todo en cuestións como á xestión do ciclo integral da auga, do lixo ou os servizos complementarios do concello.

Ames Novo pedirá un acordo plenario para dotar a Ames dunha normativa en base a uns criterios que sexán un compromiso coa cidadanía, o territorio e a sustentabilidade do Concello.