Ames Novo critica tamén a eliminación da cabalgata e pide ao goberno que reconsidere a decisión

Ames, 5 de xaneiro do 2017 (fonte Ames Novo) – Diante do anuncio feito polo Goberno local de Ames de que este ano a celebración dos Reis Magos non contará con cabalgatas nos dous núcleos urbanos do municipio, substituíndoas por senllas festas – recepción nos pavillóns polideportivos, o Grupo Municipal Ames Novo require que a decisión sexa reconsiderada.

Precisamente en Ames a celebración de Reis consistiu nunha recepción nos pavillóns ata que a chegada dun goberno bipartito, integrado por PSOE e BNG en 2003 organizou a primeira cabalgata, acto con un gran seguimento por parte da poboación amesá, e que contou sempre co apoio do comercio local.

A decisión adoptada este ano de non celebrar a cabalgata dos reis polas principais rúas das dúas poboacións causou sorpresa entre as veciñas e veciños e no sector do comercio, que xa amosou publicamente o seu desacordo pola supresión da actividade.

Na nosa opinión, o desfile é unha actividade que contribúe a fortalecer as relacións comunitarias entre as persoas que vivimos no concello e que, desde a súa posta en marcha, evita que moitas e moitos dos veciños con nenos, nun concello coa taxa de poboación infantil máis alta de Galicia, se despracen a Santiago para ver o paso das Súas Maxestades de Oriente. Obviamente, ademais, esa presencia de amesáns nas rúas é beneficiosa para o comercio e a hostalaría local, fortalecendo deste xeito o comercio de proximidade.

Unha vez máis, como xa ocorreu recentemente coa decisión de trasladar a parada de taxis do Milladoiro (que logo tivo que ser anulada), a falta de diálogo previo entre o goberno municipal e os colectivos e asociacións representativos do tecido asociativo provoca que se adopten decisións que non contemplan os diversos puntos de vista e xeran malestar social.

Desde o grupo municipal de Ames Novo facemos un chamamento aos grupos que integran o goberno para que, dado que os espectáculos dos pavillóns xa están contratados, rectifiquen esta decisión e combinen ambas formas de celebración, cabalgata e recepción nos pavillóns, de xeito que se enchan as rúas de vida e risas infantís e se palie o malestar xerado no colectivo de comercio. Estamos seguros, ademais, de que con isto se incrementará substancialmente o número de crianzas que terán a ocasión de ver aos Magos en Ames