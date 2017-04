Ames Novo organiza un debate cos alcaldes das mareas municipalistas en Bertamiráns

Ames, 25 de abril do 2017 – Coincidindo co 43 aniversario da Revolución dos Caraveis en Portugal, Ames Novo organiza un acto conmemorativo que se desenvolverá na Praza da Maía de Bertamiráns a partir das 20:00 horas.

Ames Novo explica que con este acto “quer evidenciar a súa identificación coa reivindicación das ideas de liberdade, xustiza social e empoderamento da xente que subxacían no movemento revolucionario de Abril, por canto sigue a ser preciso construír a Terra da Fraternidade na que sexa O povo quem mais ordena”.

A celebración, na que se proxectará un curto que narra en base a imaxes documentais de diversa procedencia a secuencia dos feitos que aconteceron en Lisboa ao longo da xornada do 25 de Abril de 1.974, será marco de un coloquio para analizar cal é a pegada que se pode encontrar hoxe en día na política do espírito que animou aquel movemento democratizador e transformador que mudou Portugal.

No coloquio, que será aberto ás intervencións do público, participarán o ensaísta político portugués e profesor da Universidade do Minho Fernando Bessa Ribeiro, Xulio Ferreiro. Alcalde de A Coruña, Xosé Lois Piñeiro. Alcalde de A Pobra, Jorge Suárez. Alcalde de Ferrol, Rafael Sisto. Alcalde de Teo, Antonio Negreira. Alcalde do Val do Dubra, Xan Duro. Concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia de Compostela, e Pilar Candocia. Voceira do Grupo Municipal de Ames Novo. O debate será moderado polo Concelleiro e Coordinador de Ames Novo Quique Costas. A non participación do Alcalde de Compostela débese ao feito de estar de viaxe de fóra da cidade.

“Pensamos que, en certo xeito, as candidaturas cidadanista, as mareas municipalistas que concorremos en moitos concellos galegos aos últimos comicios municipais, soºmos herdeiras do espírito do 25 abril. Por iso nos pareceu que a mellor forma de celebralo era xuntando aos alcaldes das mareas da provincia para reflexionar xuntos sobre que elementos de aquel movemento histórico se poden atopar hoxe nas políticas que están a desenvolver os seus gobernos, até que punto Abril sigue vixente e se é ou non un elemento referencial”, manifestou a Voceira municipal de Ames Novo, Pilar Candocia presentando o acto.

O acto pecharase co canto colectivo de “Grândola”, a canción de José Afonso que serviu de contrasinal para o comezo da rebelión militar naquela madrugada de 25 de abril de 1.974, para converterse logo en himno e símbolo da revolución portuguesa pero, tamén, da esperanza de cambio deste outro lado da raia fronteririza.