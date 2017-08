Ames Novo mostra a súa preocupado pola situación da seca no concello

Ames, 30 de agosto do 2017 – A Iniciativa Cidadá Ames Novo mostrou a sua preocupación pola falta de chuvia no concellos e a seca que como consecuencia estase a sufrir.

Ames Novo manifestou a súa preocupación ante o goberno tripartito de Ames pola situación dos recursos de auga e o seu subministro no concello, solicitando información sobre a mesma. Ames Novo considera que o goberno debe informar á veciñanza sobre a afectación da seca en Ames e no caso de que existan problemas de subministro pola cantidade ou calidade da auga garanta o mesmo mediante camións cisterna nos núcleos que fose preciso.

Desde Ames lémbrase que a auga é unha necesidade vital e ante o desabastecemento deben ser o concello e as institucións quen garantan o acceso á auga da veciñanza.

Non é a primeira vez que o concello enfróntase a situación similares xa que no 2012 o equipo de goberno de Santiago Amor decidira crear unha comisión para facer un seguimento da seca e incentibar o consumo responsable. No 2011 falábase dunha baixada alarmante do nivel dos depositos.