Ames Novo denuncia vertidos de Feiraco ao Rego da Pateleira

Como se pode observar no vídeo tomado por Ames Novo, un líquido de cor branca irrompe no Rego da Pateleira que baixa limpo ata ese punto, no que unha canalización de cor laranxa oculta entre unhas pedras de gran tamaño verte de forma continuada.

Según Ames Novo estes feitos puxéronse en coñecemento do 112, Policía Local e Garda Civil o día 16 de agosto. Presentouse no lugar dos feitos de xeito inmediato unha patrulla da Garda Civil do Milladoiro os cales tomaron nota da situación, pero as verteduras continúan producíndose.