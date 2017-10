Ames organiza unha xornada sobre muller e emprego

Ames, 2 de outubro do 2017 – A Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de Ames organiza, a través do Centro de Información á Muller (CIM), e en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica, a xornada informativa Muller, decide o teu futuro laboral.

Dirixida a calquera muller do Concello de Ames na procura de emprego ou cunha idea para emprender, a xornada terá lugar o vindeiro 10 de outubro, de 10:00h a 13:00 horas, na Casa da Cultura do Milladoiro, e o día 11, no mesmo horario, no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns.

A xornada orientará ás mulleres asistentes sobre como realizar unha busca de emprego de maneira produtiva. Nela daranse consellos para realizar un curriculum máis eficaz, no que se describan, alén de estudos e experiencias, competencias e habilidades. Do mesmo xeito, tamén se ofrecerá información dos recursos existentes para a procura de emprego, a través dos servizos da Oficina de Emprego, do Concello de Ames e dos servizos de orientación laboral; a xornada aproveitarase, asemade, para coñecer a dispoñibilidade das asistentes á hora de realizar unha formación relacionada coa mellora da empregabilidade e do autoemprego.

O obxectivo desta xornada é, en palabras da concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo: “informar a todas as mulleres interesadas, acerca de alternativas e mesmo técnicas, mellorando así a súa empregabilidade e fomentando, ao mesmo tempo, o emprendemento”.

As mulleres interesadas en asistir deberán cubrir o cuestionario que se pode atopar premendo nesta ligazón. O cuestionario tamén está dispoñible no apartado de “Avisos” da páxina web do Concello. Tamén é posible inscribirse a través dos teléfonos de Servizos Sociais do Concello, o 981 890 964 (Bertamiráns) ou o 981 535 941 (Milladoiro). A xornada está organizada pola Concellaría de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través do Centro de Información á Muller, e en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica.