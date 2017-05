Ames contrata a unha empresa para acondicione os parques infantís

Ames, 26 de maio do 2017 – Ames vén de contratar a unha empresa para que realice o mantemento e acondicionamento dos parques infantís municipais de cara á época estival mentres traballa na elaboración duns pregos para sacar a concurso un contrato de mantementos

Na actualidade, existen un total de 36 parques infantís (20 de area e 16 de caucho) que están situados no Milladoiro, Bertamiráns e nas parroquias da zona rural. Para solucionar as diversas deficiencias detectadas nestas instalacións municipais e poñelas a punto de cara á época estival, o Concello de Ames acaba de contratar a unha empresa para realizar traballos de mantemento e acondicionamento desta áreas de xogo e lecer. Os traballos consistirán na adaptación dos elementos existentes en ditos parques á normativa europea, a reparación das deficiencias detectadas, e o mantemento do solo de area dos parques.

Por outra banda os parques de Cruxeiras, Trasmonte, Covas e Guimaráns serán tamén reparados no momento en que os orzamentos do concello sexan aprobados de xeito definitivo, previsiblemente este próximo luns.

Por último, dende a Concellaría de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, adiantan que se está elaborando un proxecto, conxuntamente coa Concellería de Mocidade, para construír un parque na zona de Lapido dirixido aos adolescentes. Nestes intres estase redactando o devandito proxecto e será presentando nos vindeiros días. Trátase dunha nova iniciativa que quere levar a cabo o goberno municipal durante este ano 2017 para a mocidade amesá.