Cativos de Ames converten poemas en roupa tendida ao sol

Ames, 24 de maio do 2017 – O alumnado e profesorado dos centros de ensino de educación infantil e primaria de Ames realizaron unha selección de poemas que converteron en roupa que tenderon ao sol para compartila coa veciñanza.

Os poemas xiran en torno ao natureza e en moitos casos foron creados polos propios rapaces. Unha vez elixidos recortáronse en siluetas de lona con forma dunha peza de roupa e todas esas pezas, convertidas en obras de arte, colgáronse nos tendais dispostos polo Concello no paseo fluvial de Bertamiráns, na Travesía do Porto do Milladoiro e no Monte Escolar de Carballo, en Trasmonte.

A exposición artístico poética ao aire libre permanecerá nos tendais ata o día 20 de xuño sendo unha máis das actividades vinculadas a celebración do Día das Letras Galegas en Ames.

Na actividade participaron o do CEIP Agro do Muíño, CEIP A Maía, e das escolas unitarias de Ortoño e Covas que tenderon os seus traballos no paseo fluvial de Bertamiráns. Os rapaces e rapazas do CEIP de Barouta colocáronnos nos tendais do monte escolar de Carballo, ao lado do Camiño de Fisterra, e por último, os nenos e nenas da EEI do Milladoiro tenderon os seus poemas no Camiño de Santiago ao seu paso pola Travesía do Porto.