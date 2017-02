Ames acolle este domingo a primeira proba do circuíto Trail Galaica

Ames, 25 de febreiro do 2017 – Un roteiro que comeza na Ponte Maceira e remata nas instalacións do Real Aero Club, na Ameixenda, será a primeira proba do circuíto de carreiras Trail Galaica, que a organización presentou para o 2017.

Un total de 270 persoas inscribíronse nesta carreira de montaña, que está organizada polo Concello de Ames, a Federación Galega de Atletismo e Dimenzone. Os deportistas sairán da liña de meta o domingo, 26 de febreiro, ás 10:30 horas.

A organización Trail Galaica naceu da man dun grupo de atletas e xente estreitamente relacionada co mundo do deporte que, baixo o lema “será por monte”, buscan reivindicar a beleza das paisaxes naturais galegas a través dun deporte cada vez máis practicado: as carreiras de montaña.

Deste xeito, despois da boa experiencia do ano pasado, o Concello de Ames volve a organizar da man desta entidade e da Federación Galega de Atletismo a primeira proba do circuíto de carreiras de montaña. Na pasada edición da Trail Galaica inscribíronse 227 persoas nesta proba. Este ano superouse esa cifra e son 270 persoas as que realizaron a inscrición para participar nesta carreira.

Existen dúas modalidades de carreira. O Trail ten unha distancia de 24,7 km e o Minitrail consta de 14,3 quilómetros. Haberá un servizo de autobuses que transportará aos participantes, a partir das 9:30 horas, dende o Real Aero Club ata a liña de saída na Ponte Maceira. Ademais, haberá vestiarios, duchas e servizo de fisioterapeuta na zona da meta. A recollida de dorsais poderase facer o propio día da proba a partir das 8:30 horas nas instalacións do Real Aero Club. Neste mesmo lugar farase a entrega de premios a partir das 13:30 horas. Serán premiados os tres primeiros clasificados de cada proba (Trail e Minitrail) e haberá premios por categoría só na ruta longa. Os premios non serán acumulativos. Ao final da proba tamén haberá sorteo de agasallos por parte da organización.

Ao longo do percorrido da Trail Galaica haberá dous puntos de avituallamento máis un terceiro que se situará no punto de meta. No primeiro, que estará situado no quilómetro 8 aproximadamente, ofreceráselle aos participantes auga e froita, no segundo situado no quilómetro 16 tan só auga, e no último outras bebidas e alimentos enerxéticos, como barras de cereais e froitos secos. Aínda así, todos os corredores deberán levar avituallamento ou mochila de hidratación, por precaución.