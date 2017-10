Ames repasa os problemas da seca con Espina y Delfín

Ames, 15 de outubro do 2017 – O alcalde de Ames, José Miñones, e o concelleiro de Obras e servizos básicos, Blas García, reuníronse coa Xefa do Servizo de Espina y Delfín en Ames, Virginia López, para abordar os problemas derivados da seca.

A seca está a pór en perigo a dispoñibilidade de auga en moitos dos concellos Galegos. Ríos, encoros, pozos e mananciais están a acadar o seu nivel máis baixo en anos. A xuntanza serviu para coñecer, de primeira man, a situación de captación (ETAP) no río Tambre en Lens, que polo de agora non é alarmante. Desta captación, recóllese auga tanto para Bertamiráns como para a súa contorna, incluída a urbanización de Aldea Nova. A situación é igual no Milladoiro e a súa redonda, ata Bugallido, onde a auga continúa a vir de Santiago, mais é captada no mesmo río.

Nas últimas semanas notouse un incremento na solicitude de enganches ao abastecemento, así como nas solicitudes de información, xa que hai varios puntos do concello que non teñen abastecemento municipal e que están a ter problemas porque captan a auga de pozos ou minas comunitarias que, neste momento, están practicamente secas. Son zonas de Bugallido, Piñeiro, Tapia e Agrón.

Perante esta situación, os membros do goberno local e a responsable do servizo da auga en Ames decidiron aprobar diferentes medidas que teñen un carácter máis restritivo que as anteriores: redución a cero dos regos municipais (ata o de agora estaban a realizarse unha vez á semana en determinados puntos) e a redución total dos baldeos na rúa (medida xa adoptada, hai unhas semanas, pola empresa Urbaser). Outra das medidas adoptadas é o envío dun comunicado aos clubs de fútbol para que reduzan ao estritamente necesario o rego do céspede e para que limiten, e controlen, o usa da auga nas duchas. O comunicado tamén será enviado aos polideportivos municipais.

Alén destas decisións, tamén se aplicarán outras medidas como o peche do uso das fontes públicas ou a realización dunha campaña informativa para incentivar, entre a veciñanza, o aforro de auga. No caso de que a situación de seca se prolongase no tempo, comezarían a ter lugar cortes programados de auga, nun horario aínda sen determinar. Estas medidas serán aplicadas ata finais de outubro para, posteriormente, analizar a evolución da seca.