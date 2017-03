Ames pensa xa en recoller por si mesmo o lixo

Ames, 17 de marzo do 2017 – O goberno municipal vén de enviarlle unha carta á presidenta da Mancomunidade Serra do Barbanza, Teresa Villaverde, na cal se lle traslada a deficiente situación do servizo de recollida de lixo no concello de Ames.

O mais preocupante é a situación na que se atopa o rural, onde non se recolle o lixo dende o pasado 10 de marzo. Nos núcleos urbanos estase normalizando a situación, aínda que existen rúas nas que non se está prestando dito servizo. O concello explica que si persiste esta situación, contratarase un camión para facer a recollida con fondos propios, para de seguido depositar o lixo na planta de tratamento de Lousame. Estes gastos remitiránselle á Mancomunidade.

O pasado luns, 13 de marzo, o goberno municipal recibiu aviso da Mancomunidade Serra do Barbanza dando traslado de que existían de novo problemas cos camións que realizan o servizo de recollida do lixo. Isto derivou novamente na prestación dun deficiente servizo ao longo desta semana tanto nos núcleos urbanos coma no rural. Despois de que o goberno municipal se puxese en contacto coa Mancomunidade, este mércores pasado prestouse dito servizo nas localidade de Bertamiráns e do Milladoiro, pero nalgunhas rúas quedaron colectores sen recoller.

O concelleiro de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, Blas García, explica que “o que máis nos preocupa é a situación do rural onde levan xa 6 días sen o servizo de recollida de lixo. Estamos en contacto coa Mancomunidade para que o máis axiña posible se normalice este servizo no rural. De non ser así, optariamos por retirar o lixo con medios propios. Dende o Concello xa contactamos cunha empresa para contratar un camión para recoller o lixo e, posteriormente, depositalo na planta de tratamento de Lousame. Se optamos por está vía, os gastos da contratación de dito camión, remitiránselle á Mancomunidade”.

Asemade, os técnicos municipais están elaborando un informe sobre a falta deste servizo durante este mes de marzo, ao igual que sucedeu no pasado mes de febreiro, para enviarllo á Mancomunidade co obxectivo de que fagan o correspondente desconto na factura que lle paga o Concello a esta entidade pola prestación do devandito servizo.

O alcalde de Ames, José Miñones, indica que “a falta de recollida durante varios días está provocando que se acumule lixo nas rúas dos dous grandes núcleos urbanos, así como en todo o rural, onde a situación agrávase sen recollida dende o pasado venres. Este feito está provocando un problema de salubridade que non imos a permitir que vaia a máis. Por iso solicitamos da Mancomunidade unha solución inmediata. De non cumprir coa prestación deste servizo nun prazo e 24 horas, procederemos á recollida do lixo pola nosa conta.”

Debido a esta situación, dende a Concellaría de Servizos Básicos pídenlle colaboración á veciñanza amesá e que, na medida do posible, non depositen lixo nas beiras dos colectores de lixo, e piden desculpas polas molestias ocasionadas. Agárdase que nas próximas horas quede solucionada esta falta de servizo e volva a prestarse con normalidade.