Ames Novo demanda que se inicien os trámites para dotar ao concello da renda municipal de garantía básica

Ames, 6 de maio do 2017 – Ames Novo presentou por rexistro unha solicitude onde se demanda ao goberno de Ames o cumprimento dos acordos aos que chegaron para a aprobación dos orzamentos municipais de 2017, concretamente en relación á Renda Municipal de Garantía Básica e Rescate Social.

Solicítase do goberno municipal, a constitución con carácter de urxencia da Comisión Técnica para a elaboración da ordenanza desta renda municipal que foi incorporada aos orzamentos de 2017 por iniciativa do Grupo Municipal Iniciativa Cidadá-Ames Novo.

O documento de acordos asinado entre Pilar Candocia, portavoz de Ames Novo e José Miñones como alcalde, incluía a constitución dunha Comisión Técnica integrada por ambas partes, e coa participación de técnicos de Servizos Sociais, para a elaboración da ordenanza de Renda Municipal de Garantía Básica e Rescate Social, que debe entrar en vigor non máis tarde do mes de setembro próximo.

Ames Novo explica que “Somos coñecedores da laboriosidade e do tempo que require a súa posta en funcionamento, polas experiencias de iniciativas similares que os gobernos do cambio de A Coruña e Compostela puxeron en marcha en 2016. Dado que estamos falando dunha medida que vai supor a garantía duns recursos mínimos de subsistencia para as persoas de Ames e que vai axudar a paliar situacións temporais de necesidade que poidan esta a atravesar a veciñanza, consideramos primordial non agardar máis para iniciar a súa posta en marcha”.