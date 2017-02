Ames rende homenaxe a Maximino Viaño

Ames, 15 de febreiro do 2017 – O goberno de Ames ten preparado para este xoves, 16 de febreiro, ás 19:30 horas, un acto de homenaxe ao cronista oficial de Ames, Máximo Viaño.

Neste evento de recoñecemento, que se desenvolverá no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, actuará a cantante amesá, Thais Rudiño, recente finalista do programa de televisión La Voz. Ademais, ao longo do acto intervirán Xosé Amancio Liñares Giraut, Filomena Fraga, os voceiros dos distintos grupos políticos con representación na corporación municipal, así como o alcalde e o propio Maximino Viaño.

Ao final deste acto procederase á inauguración do Arquivo Histórico de Ames, que está situado no Pazo da Peregrina.

Maximino Viaño, que este ano cumpre 90 anos, é un histórico do cooperativismo agrario galego. Foi un dos socios fundadores da Cooperativa Feiraco e un dos promotores da denominación Ternera Gallega, da que foi presidente ata a súa renuncia. O seu labor no mundo cooperativo e gandeiro compatibilizouse coa súa actividade política -concorreu ao senado co CDS- e coa súa afección á escritura. Esta última plasmouse en ensaios para publicacións agrarias ou relacionadas coa economía galega e incluso libros, como Lembranzas. Unha vida no campo galego (2001) ou Os Muíños de Riamontes: Contos da miña aldea (2004), este último editado polo Concello de Ames.

No pleno ordinario que Ames celebrou en novembro de 2015 a corporación municipal aprobou por unanimidade unha moción para o nomeamento honorífico de Maximino Viaño García como cronista oficial do Concello.

O acto estará conducido polo xornalista Diego Viaño, neto do homenaxeado, e pola xornalista de Ames Radio, Nazaret López.