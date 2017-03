O servizo de Tesourería e recadación de Ames segue sen atopar xestor despois da renuncia do Banco Santander

Ames, 19 de marzo do 2017 – Ante a renuncia presentada polo Banco Santander para a execución do contrato do servizo Tesourería e Recadación de distintas taxas públicas a Xunta de Goberno de Ames Local acordou a resolución do contrato asinado coa entidade.

O servizo que ofrecía o Banco Santander está vinculado ao novo sistema de recadación de taxas previsto no Ciclo Integral da Auga, na que o Concello de Ames emitirá os recibos a través da concesionaria e os ingresos se realizarán nunha conta de titularidade municipal.

Ames iniciou en novembro pasado o expediente de contratación do “servizo de tesourería e recadación das taxas polos servizos públicos de abastecemento de auga potable, saneamento, depuración de augas residuais e recollida, traslado, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos do Concello de Ames”, por procedemento negociado sen publicidade. Este expediente iniciábase ao quedar deserto un intento de licitación no mes de setembro e era resolto en decembro asinando un acordo co Banco de Santander que era firmado no mes de xaneiro pasado.

Sen chegar a prestar o servizo a entidade renunciaba a facelo presentado por rexistro un escrito o pasado dia 22 de febreiro.

O concello de Ames vese agora obrigado a buscar outra entidade que garanta a prestación do servizo polo que o equipo de goberno negocia xa con outras entidades.