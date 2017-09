Portanxil, en Ames, terá por fin saneamento

Ames, 15 de setembro do 2017 – O Concello de Ames está executando obras no Portanxil, pertencente á parroquia de Trasmonte, para dotar de saneamento a este lugar da zona norte do concello.

O saneamento de Portanxil é unha vella demandad dos veciños desta aldea. Os traballos, que teñen un custo de máis de 100.000 euros, son sufragados a través do Plan de Acción Social da Deputación da Coruña.

O alcalde de Ames, José Miñones, e o concelleiro de Obras Públicas e Servizos Básicos, Blas García, achegáronse ata Portanxil para ver o inicio das obras que dan continuidade ás xa executadas na parroquia de Trasmonte.

As obras inclúen a canalización de 2.352 metros de tubería PVC, dos que 2.100 serán de 250 milímetros. Nos restantes 252 metros as tuberías terán un diámetro de 160 milímetros. Faranse ademais 51 pozos de rexistro en calzada e 42 arquetas de saneamento, todo elo previa escavación de gabias e posterior recheo compactado das mesmas. Contémplase tamén no proxecto a reposición do pavimento afectado pola execución das obras, semellante ao existente, e partidas para entronque a rede e cruce de estrada con topo.