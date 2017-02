Ames suspende o inicio da prestación do servizo do Ciclo integral da auga adxudicado á Espina y Delfín

Ames, 16 de febreiro do 2017 – Ames celebrou o martes un pleno extraordinario no que se aprobou a suspensión do inicio da prestación do servizo do Ciclo integral da auga, que resultou do contrato formalizado o pasado 27 de xaneiro de 2017 entre o Concello e a empresa adxudicataria de dito servizo, Espina y Delfín SL, debido aos recursos de reposición presentados contra o acordo.

O 28 de abril de 2016 o Pleno de Ames acordou prestar aprobación ao expediente de contratación mediante procedemento aberto, oferta máis vantaxosa e varios criterios de adxudicación, para a xestión do servizo público “Ciclo Integral da Auga” do concello de Ames, mediante a modalidade de concesión por un prazo de dous anos prorrogable anualmente ata un máximo de catro anos (período inicial e prórrogas). Trala tramitación do proceso de licitación de dito servizo o Pleno, o 29 de decembro de 2016, procedeu á adxudicación do contrato indicado á entidade mercantil Espina y Delfín, SL.

Posteriormente, o 24 de xaneiro, a UTE constituída polas empresas Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA) e Espina obras hidráulicas, SA, presentou un recurso de reposición por incumprimento do principio de transparencia, que vulnera os dereitos de acceso á información do licitador, coa conseguinte diminución do seu dereito de defensa; o incumprimento das prescricións esixidas polos pregos por parte da adxudicataria; a insostenibilidade do modelo financeiro da proposta da empresa adxudicataria, conectada á inviabilidade da súa oferta económica por baixas desproporcionadas ou anormais; e na que se solicita a suspensión do inicio da prestación do servizo do Ciclo integral da auga de Ames.

O segundo recurso de reposición foi presentado o 7 de febreiro por parte da entidade Acciona Agua Servicios, SAU, no que se alega a infracción dos principios de publicidade e transparencia no acceso ás ofertas dos licitadores polo alcance das declaracións de confidencialidade efectuadas; a existencia de erros no informe da asistencia técnica contratada para a avaliación das ofertas no tocante á valoración dos sistemas de telexestión e cámaras de inspección de tuberías; e a inadmisibilidade das ofertas presentadas polo adxudicatario e o segundo licitador mellor valorado ao non respectar os pregos reguladores do procedemento.

O alcalde de Ames, José Miñones, explicou “temos encima da mesa a admisión a trámite dos recursos que presentan estas dúas empresas e maila petición de suspensión do servizos que foi solicitado por unha das empresas. Temos o prazo dun mes para dar resposta a ditas alegacións, senón a empresa adxudicataria comezaría a xestionar o servizo do ciclo integral da auga. Se optamos pola vía da suspensión, nos próximos días haberá que decidir na comisión do ciclo integral da auga os pasos a seguir, tal e como se fixo dende o primeiro momento. Ademais, necesitamos un informe que nos diga se é viable ou non a proposta económico – financeira presentada pola empresa adxudicataria”.

Intervencións dos voceiros

O concelleiro de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos de Ames, Blas García, explicou que “dentro dos recursos presentados hai dúas partes ben diferenciadas. Un que é o tema da transparencia e inadmisión, que é discutible porque se lle deu audiencia a todas as entidades que así o solicitaron. O segundo, que é máis preocupante, é a reclamación feita sobre a insostenibilidade do modelo financeiro que presentou a empresa adxudicataria. Dende o goberno cremos que o oportuno é que a consultora IDOM, que foi a que elaborou os pregos e realizou o estudo das ofertas técnicas presentadas polas entidades que se presentaron ao proceso de licitación, sexa a que faga un análise do modelo financeiro que presentan as empresas Espina y Delfín e Espina Obras Hidráulicas para ter maior seguridade. En definitiva o que se pretende é garantir unha maior seguridade na tramitación dos recursos presentados”.

Dende os grupos municipais da oposición mostráronse preocupados porque este proceso acabe no xulgado polo tema da transparencia e inadmisión, que se recollen nos recursos presentados. Tamén mostraron as súas dúbidas por se a consultora IDOM é a máis axeitada para elaborar a análise do modelo financeiro que presentan as empresas Espina y Delfín e Espina Obras Hidráulicas.

Ames Novo insistiu na necesidade de municipalizar este servizo. “Estamos chegando aos dous anos de mandato deste goberno e aínda non se comezou co proceso de municipalización do ciclo integral da auga, polo que se finalmente se adxudica dito servizo por un período de dous anos a unha empresa privada durante este mandato xa non se poderá municipalizar. É inevitable a paralización do contrato subscrito con Espina y Delfín porque se non se aceptan os recursos presentados supoñemos que estas entidades irán a un xuízo”.

Acordos adoptados

Este punto foi aprobado por maioría absoluta cos votos favorables dos membros do goberno e dos concelleiros de Ames Novo, Partido Popular e do concelleiro non adscrito, Javier López. Os edís de Pacto por Ames abstivéronse.