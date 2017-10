Ames abre un proceso para un posto de técnico do Ciclo integral da auga

Ames, 4 de outubro do 2017 – O Concello de Ames convocou un proceso selectivo para a selección e nomeamento, como funcionario/a interino por programa, dun técnico do ciclo integral a auga, da Escola de Administración Especial, subescala técnica, técnico medio, subgrupo A2.

As persoas que desexen participar neste proceso selectivo poden presentar as súas solicitudes ata o día 11 de outubro (inclusive). As bases do proceso selectivo, o modelo de solicitude e a declaración xurada poden acadarse e consultarse polos interesados na oficina do servizo de recursos humanos, que está situada na Casa do Concello, ou accedendo á sección de convocatorias da web municipal.

O goberno reservou unha partida de 45.000 euros no orzamento de 2017 para realizar un estudo da municipalización do Ciclo integral da auga. Para iso contratarase a unha persoa que será a encargada de supervisar e de que se cumpran as condicións reflectidas no contrato deste servizo, que dende o pasado 16 de xuño está sendo xestionado pola empresa Espina y Delfín.

Os traballos que terá que desenvolver o técnico seleccionado consistirán no control e elaboración de informes para a municipalización do ciclo integral da auga; análise e exame dos datos resultantes do novo modelo de xestión do servizo; vixilancia e control do cumprimento do contrato asinado entre o Concello de Ames e a empresa adxudicataria (especialmente a supervisión das melloras de carácter tecnolóxico ofertadas, así como as preventivas e correctivas para o mantemento das instalacións); fiscalizar e inspeccionar os servizos, as obras, as instalacións e a documentación que debe aportar a concesionaria; examinar e supervisar os proxectos de obra realizados, así como a planificación e dirección dos traballos a realizar.

Para a selección do técnico empregarase un sistema con fase de concurso e oposición. Así mesmo, con todos os aspirantes que superen o proceso selectivo crearase unha bolsa de traballo de técnicos do ciclo integral da auga do Concello de Ames, que anulará calquera bolsa de traballo que o Concello teña ou puidera ter para este tipo de postos.

Presentación das solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figura como ANEXO I (modelo de solicitude) das presentes bases, no rexistro xeral do Concello, en horario de atención ao público (de 9:00 a 14:00 horas), e no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no BOP da Coruña.