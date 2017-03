Ames e Teo poñen data aos obradoiros de creación de vídeo Youtubeir@s

Ames, Teo 15 de marzo do 2017 – Os concellos de Ames e Teo poñen en marcha uns obradoiros formativos de vídeo creación para participar no programa Youtubeir@s.

O obxectivo principal que persegue este obradoiro é facilitar a participación no concurso Youtubeir@s, de xeito que os asistentes aprendan a sacarlle o máximo rendemento ás cámaras dos dispositivos móbiles e a contar ou transmitir de forma eficiente e entretida os nosos coñecementos ou opinións. Cada participante no obradoiro poderá crear e subir á rede o seu propio vídeo para participar no concurso de vídeos na rede Youtubeir@s (www.youtubeiras.gal).

No caso de Ames para inscribirse hai que enviar un correo ao enderezo normalizacion@concellodemaes.gal indicando nome, apelidos, idade, teléfono de contacto, e localidade escollida para realizar o obradoiro. Esta actividade formativa está dividida en dúas partes que se desenvolverán nas Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro os venres 31 de marzo e 7 de abril.

En Teo o xeito de participar é enviando un correo electrónico a politicalinguistica@teo.gal, no mesmo Servizo de Normalización Lingüística municipal o na Mediateca do Grilo, ou chamando ao 981 815 700 e indicando o nome completo e un teléfono ou enderezo electrónico de contacto. Esta única formación realizarase na Mediateca do Grilo de Cacheiras en dous venres consecutivos no mes de marzo: o 17 entre as 18.00 e as 19.00 horas e o 24 entre as 18.00 e as 20.00 h, habendo entre ambas sesións unha continuidade mediante formación en liña.

A participación está aberta ao ámbito internacional e é de balde. Todos os vídeos participantes teñen que estar publicados na plataforma de vídeo de Youtube (sen restricións de privacidade) coas etiquetas #youtubeiras ou #youtubeiros na descrición. Poden participar todas as persoas maiores de 14 anos con vídeos autoproducidos en galego dunha duración máxima de 5 minutos. Os vídeos participantes deben estar licenciados en Creative Commons.

Existen dúas categorías: video-facermos, para videotitoriais que amosen como facer cousas (desde unha receita ata a como instalar un programa informático); e vídeo-opinarmos, para vídeos nos que se achegue unha opinión ou valoración sobre calquera tema (valoración dun filme, opinión sobre un tema de actualidade…). Valorarase o enxeño e a creatividade, a calidade técnica, a eficiencia comunicativa e a calidade lingüística. Repartiranse 6 premios (2 premios de 1.000 euros e 4 mencións honoríficas).

Youtubeir@s é unha iniciativa dos servizos de normalización lingüística dos concellos de Ames, A Baña, A Coruña, Carballo, Mazaricos, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago de Compostela, Teo e O Grove; e tamén das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. Este programa ten a vontade de incrementar o uso do galego nos contidos audiovisuais dunha das redes sociais máis empregadas no mundo e tamén quere incitar e facilitar que todas as persoas compartan as súas habilidades e criterios con vídeos autoproducidos. Hoxe en día, YouTube é a segunda rede social máis empregada, despois de Facebook, superando os mil millóns de usuarias e usuarios que descobren, visualizan e comparten vídeos.