Ana Torres Jack presenta en Cronopios Máis aló do azul e do rosa

Compostela, 2 de outubro do 2017 – A psicóloga e escritora Ana Torres Jack presenta na librería Cronopios o libro Máis alo do azul e o rosa.

Ana Torres Jack e master en psicoloxía pola Universidad Pontificia de Salamanca, Master en medios de comunicación e Orientadora de Ensinanza Secundaria da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia. Colabora habitualmente con distintos medios de comunicación escribindo sobre educación e foi socia fundadora da Asociación Profesional de Orientadores Educativos de Galicia.

Máis aló do azul e do rosa. Como previr a desigualdade de xénero e a violencia machista desde a familia e o título do libro que publicou a finais do 2016 coa Editorial Galaxia.

Como ela mesma escribe na súa web “Malia todo o que se avanzou nos últimos anos en cuestión de igualdade entre homes e mulleres, queda aínda moito camiño por andar. E boa parte desa andaina ten que facerse dende o ámbito doméstico, dende as casas, dende a acción educativa das nais e dos pais. Non é un labor doado, porque os medios de comunicación, e tamén os de ocio (cine, videoxogos…) insisten en perpetuar unha imaxe estereotipada da muller, idealizando a súa beleza e cousificando a súa sexualidade. Mais dende o fogar podemos facer moito. Nesta guía intento ofrecer dunha maneira sinxela e moi clara estratexias concretas para previr a desigualdade de xénero e a violencia machista dende a familia”.

A presentación será a partir das 8 da tarde na Librería Cronopios de Compostela coa presenza da propia Ana Torres Jack acompañada por Susana López Abellá e Francisco Castro.