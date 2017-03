Volven as andainas lingüísticas do Centro de Linguas Modernas

Compostela, 11 de marzo do 2017 – Tras o éxito do pasado ano acadado polas andainas lingüísticas en inglés, o Centro de Linguas Modernas da USC recupera esa iniciativa ampliando os idiomas a galego, francés e italiano.

De carácter gratuíto aínda que con inscrición previa, estas andainas lingüísticas ofrecen unha inmersión simulada, unha práctica oral da lingua que estudan. Acompañados ás veces de profesorado do CLM, convidarase tamén a estudantes estranxeiros que poderán así apoiar as persoas que estudan a súa lingua materna. Trátase de levar a actividade do Café de linguas á rúa e combinar a práctica do idioma cun lixeiro exercicio físico, co valor engadido de profundar no coñecemento de Santiago e arredores.

Neste mes de marzo xa hai tres andainas previstas: a primeira, en inglés, o día 21; unha segunda en italiano o 22, e o 28 en francés. Inglés e italiano serán os idiomas de abril e para maio os paseos serán en galego (polo Monte Pedroso) e inglés.