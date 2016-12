Andhrea and the Black Cats presentan o seu segundo disco en Compostela

Compostela, 29 de decembro do 2016 – Andhrea & the Black Cats van presentar o seu segundo disco mañá venres en Compostela.

O evento será moi emotivo e co que contarán coa colaboración de grandes amigos, para conmemorar o gran ano de traballo que tiveron, no que viaxaron ata en 4 ocasións a cataluña e viu a luz o novo traballo New Roads.

O evento será mañá venres 30 de decembro ás 22:00 no Fraggle Rock cunha entrada de 5€ que inclúe cervexa ou refresco.

Andhrea & the Black Cats é unha banda de blues clásico formada en Santiago de Compostela, composta por Ramón Figueira “Figui” (harmónicas), Andhrea Verdú (voz) e Benjamín Vázquez (guitarra). Desde a súa creación veñen interpretando temas do blues máis tradicional aderezados co seu estilo particular, incorporando nesta última etapa un cuarto integrante que os acompaña na percusión, Paulo Silva.

O repertorio de Andhrea & the Black Cats supón un percorrido na historia do blues, unha viaxe no que se traslada ao público a outra época a través das historias narradas no seu momento polos autores máis clásicos e cuxo transfondo, na maioría dos casos, segue estando de actualidade hoxe en día.

Veñen de publicar recentemente o seu primeiro traballo de estudo, “New Roads”, o cal están a presentar a través dunha xira por toda a xeografía galega.

