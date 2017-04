Antonio Sandoval imparte unha charla sobre a naturalización do entorno escolar

Compostela, 24 de abril do 2017 – O escritor, comunicador ambiental e ornitólogo coruñés Antonio Sandoval impartirá unha charla co lema “A necesidade da naturalización do entorno escolar” este mañá martes 25 de abril a partir das 18:30 horas na Galería Sargadelos de Santiago.

Trátase dunha sesión formativa dirixida a educadores e tamén aberta ao público, no marco da XVII Campaña Municipal de Animación á Lectura que organiza o Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago en colaboración con KALANDRAKA e coa Fundación Sargadelos. Antono Sandoval e o autor de “A árbore da escola” e falará da importancia da educación ambiental, do contacto directo do alumnado coa natureza para a súa formación integral, e do espírito colaborativo na comunidade docente, que son aspectos presentes neste álbum infantil ilustrado polo Premio Nacional Emilio Urberuaga.

“A árbore da escola” conta a relación entre un neno e unha pequena árbore que vai medrando no patio do colexio grazas ao agarimo que recibe do rapaz e ao afecto doutros compañeiros que seguen o seu exemplo. Antonio Sandoval toma a licenza temporal de comprimir nas páxinas deste libro un proceso que duraría anos, concentrando simbolicamente nun mesmo grupo de nenos e de nenas a acción voluntaria de protexer a árbore. Pero vai máis aló, ao impulsar que esta proposta teña continuidade noutras escolas, facendo viaxar a súa semente e, con ela, a conciencia social de respecto ao medio ambiente e ao planeta.

“A árbore da escola deste libro é o emblema de como un proxecto educativo novidoso e integrador, cando se mima de verdade, medra e medra e acaba por chegar a outras escolas”, ten explicado Antonio Sandoval, do que destaca a súa experiencia en proxectos de educación ambiental, interpretación do patrimonio e turismo de natureza, ademais de estar vencellado a varias organizacións de estudo e conservación do medio natural.

Na súa bibliografía figuran outros títulos como “¿Para qué sirven las aves?”, “Las aves marinas de Estaca de Bares. Un diario personal” e a novela “BirdFlyway. Un viaje en familia por la Ruta de las Aves”, ademais de ter participado na publicación titulada “Cuándo ver Aves en Galicia”.

Asimesmo, colabora con diversos medios de comunicación e forma parte do equipo ‘Prensa Escuela’ de La Voz de Galicia.