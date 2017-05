Antonio Zambujo trae ao Auditorio de Galicia o seu novo disco

Compostela, 13 de maio do 2017 – Antonio Zambujo estará este domingo. 20:30 h., no Auditorio de Galicia para presentar ‘Até Pensei Que Fosse Minha’ o seu novo traballo.

Trátase do 7º álbum de António Zambujo e rende tributo a Chico Buarque. O disco xa é considerado platino e está no Top 10 dos discos máis vendidos en Portugal.

António Zambujo converteuse na voz portuguesa masculina máis internacional do fado. Nas súas cancións fusiona elementos do jazz, a bossanova, a morna, o chorinho e o cante alentexano co fado creando un estilo único. Dono de ‘unha voz naturalmente musical’, como dixo o seu agora valedor Caetano Veloso, ninguén queda indiferente ao escoitalo coa súa delicadeza ao cantar, pronunciando con coidado e sentimento cada palabra co seu pausado acento alentexano.

Nótanse en Antonio Zambujo unha sinceridade e unha paixón cada vez máis raros nos intérpretes contemporáneos. Nas súas composicións destacan o coidado pola palabra, o bo gusto nas letras e o sabor que ten o portugués na súa voz. Nel, o fado, parece máis verdadeiro. Todo isto marca a diferenza nos seus directos. Trátase indiscutiblemente dunha das máis valiosas xoias que a música portuguesa regalou ao mundo nos últimos anos.