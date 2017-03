Dobre concerto do portugués António Zambujo no 30 aniversario das Crechas

Compostela, 14 de marzo do 2017 – A Casa das Crechas cumpre 30 anos o vindeiro xoves, 16 de marzo, e para celebrar o que será o gran día, faino cun dobre concerto da estrela portuguesa da canción, António Zambujo.

António Zambujo xa tocou nas Crechas cando comezou a súa carreira musical e por iso o une unha relación moi especial co local.

António Zambujo (Beja, 1975) é un dos máis importantes cantores contemporáneos portugueses, tendo gañado o Prémio Amália Rodrigues (atribuído pela Fundação Amália Rodrigues) na categoría de “Melhor Intérprete Masculino de Fado”.

Aos seus 41 anos, António Zambujo convertiuse na voz portuguesa masculina máis internacional do momento. Nas súas cancións fusiona elementos do jazz, a bossa nova, a morna, o chorinho e o cante alentexano co fado creando un estilo único.

Dono dunha “voz naturalmente musical”, como dixo o seu agora valedor Caetano Veloso, ninguén fica indiferente ao escoitalo coa súa delicadeza ao cantar, pronunciando con coidado e sentimento cada palabra co seu pausado acento alentexano.

Caetano Veloso definiu a António Zambujo do seguinte xeito: “…o que se ouve em Zambujo é algo já que vai mais fundo. É um jovem cantor de fado que, intensificando mais a tradição do que muitos de seus contemporâneos, faz pensar em João Gilberto e em tudo que veio à música brasileira por causa dele.”

Aquí podedes atopar máis información:

http://www.antoniozambujo.com