A Ánxel Casal continúa co programa Bibliomercado: a Biblioteca ao teu servizo

Compostela, 13 de outubro do 2017 – A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal estará presente un ano máis no Mercado de Abastos de Santiago, co programa Bibliomercado.

O programa Bibliomercado permanecerá aberto todos os sábados de outubro en horario de 8.30 a 13.45 h.

Os composteláns que se acheguen para facer as súas compras na Praza de Abastos poderán coñecer a colección da Biblioteca a través dunha pequena representación dos seus fondos, constituída por libros, revistas e audiovisuais. Os asistentes terán a oportunidade de consultar estes materiais e obter información sobre os seus servizos: actividades culturais (contacontos, monicreques, concertos…), clubs de lectura, “biblioteca accesible”, consulta de Internet, préstamo de portátiles, de e-readers, etc.

No propio posto se facilitarán os trámites para facerse socio (impresos, realización de fotografías tamaño carné no acto…) e os novos lectores recibirán a tarxeta por correo postal no seu domicilio.

A guía editada con motivo desta actividade ofrece, ademais, unhas suxestións para a “lista da compra” na próxima visita que faga o lector á biblioteca e un cadro cos servizos comúns que ofrecen o mercado e a biblioteca.

A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal quere expresar un ano máis o seu agradecemento á Xerencia do Mercado de Abastos pola súa colaboración coa Biblioteca na difusión dos seus servizos entre os cidadáns de Santiago de Compostela.