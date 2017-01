A biblioteca Ánxel Casal presentou a programación de actividades para o mes de febreiro

Compostela, 29 de xaneiro do 2017 – A biblioteca Ánxel Casal presentou este semana a programación de actividades para o mes de febreiro. Adultos e cativos terán eventos diferenciados e o Entroido será seguro un dos protagonistas do mes.

Comezamos pola programación infantil que atinxe a todos xa que os adultos son os encargados de levar aos pequenos da casa e de organizar os horarios da familia. Estas son as actividades para os pequenos na Ánxel Casal no vindeiros mes:

Mostras bibliográficas

“O Entroido” (do 1 ao 28 de febreiro): Selección de libros da colección infantil

Para grupos de 30 nenos e nenas como máximo. Mércores de 10:30 a 11:30 h. Reservar por teléfono ou na biblioteca

Visitas escolares a Ánxel Casal: O meco manda que….

Do 20 ao 24 de febreiro

Nestes días de Entroido, o Meco manda máis ca ninguén e temos que facer o que nos ordene:

Luns 20: O primeiro día uns lentes has de traer para mellor ver

Martes 21: O segundo día tapa a cabeza como se foses alteza

Mércores 22: O terceiro trae unha flor grande como unha coliflor

Xoves 23: O cuarto leva algo no pescozo con gran alborozo

Venres 24: O quinto en cada pé un zapato diferente porque son moi ocorrente

Tempo de Entroido: II Semana da Cultura Chinesa na Ánxel Casal

Do 7 ao 16 de febreiro

Organizada pola Asociación Cultural Educativa Qu Yuan, coordinada por Miguel Cortés, vogal de Intercambios Lingüísticos e Actividades Culturais da Asociación; Wang Quan, da Oficina de Relacións Exteriores da USC; Cai Jianxin, da Asociación de Estudantes Chineses de Compostela e coa participación de estudantes universitarios chineses de intercambio na USC.

Martes 7 de febreiro ás 18:00 h: Charla Obradoiro”Escritura chinesa con pinceis”. Salas de traballo do 3º andar. Para nenos e nenas de 6 a 16 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

Mércores 8 de febreiro ás 18:00 h: Charla Obradoiro”A Seda: arte e cultura que nos veu da China”. A cargo de María Xosé Martínez Pérez, especialista en procesos artesanais en téxtil e papel. Sala infantil. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

Xoves 9 de febreiro ás 18:00 h: Charla Obradoiro”O soporte do coñecemento, o papel”. A cargo de María Xosé Martínez e Miguel Cortés. Sala infantil. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

Venres 10 de febreiro ás 17:30 h: Obradoiro”Farois Chineses da boa sorte”. Ao finalizar as familias que o desexen poden acompañar á Asociación Qu Yuan ao lago do Parque da Música a botar os farois á auga. Salón de actos. Para personas 6 a 100 anos. Precísase inscrición previa, máximo 40.

Luns 13 de febreiro ás 18:00 h: Obradoiro”Papiroflexia”. Sala infantil. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 15.

Martes 14 de febreiro ás 18:00 h: Obradoiro”Artesanía Chinesa de Adornos de nós”. Salas de traballo do 3º andar. Para nenos e nenas de 6 a 16 anos. Precísase inscrición previa, máximo 15.

Celebración aniversario do nacemento de Rosalía de Castro: Escape room na Ánxel Casal.

24 de febreiro ás 18:00 e ás 19:00 h. Axuda a Rosalía a atopar o seu manuscrito. Tendes 30 minutos para solucionar o enigma. Se non o conseguides quedaredes encerrados na biblioteca para sempre. Para nenos e nenas de 10 a 14 anos. Faranse dous grupos de 5 máx. Precísase inscrición previa.

Programación para adultos

Os adultos tamén terán as súas propias actividades ao longo de febreiro na Ánxel Casal, o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro ou a cultura chinesa son algunhas das citas do mes.

Mostras bibliográficas

Mostra de documentos que posúe a biblioteca relativos a estes temas propostos, completados con bibliografías e, en ocasións, con fotos e textos.

“Cultura chinesa” do 6 ao 28 de febreiro no vestibulo.

“100º aniversario do nacemento de Jose Luis Sampedro” do 1 ao 28 de febreiro no 2º andar.

V Concurso de cartas de amor en galego para o dia dos namorados

Poderán presentar os seus traballos os maiores de 14 anos. O prazo de presentación será do 1 ao 14 de febreiro de 2017. Pódense consultar as bases na paxina web da biblioteca a partir do dia 1 de febreiro. Fallo do xurado: martes 21 de febreiro, as 12:00 h no vestíbulo. Nese momento leremos as obras ganadoras en voz alta e falaremos sobre o amor e o proceso de creación das cartas cos autores e co publico que se queira sumar ao evento. Haberá 3 premiados con lotes de libros. Exposición dos traballos premiados e finalistas deste concurso do 21 de febreiro ao 10 de marzo no 2º andar.

Celebración aniversario do nacemento de Rosalía de Castro (24 de febreiro)

As persoas que se acheguen a Biblioteca atoparan versos soltos da autora nas mesas, ordenadores, ascensores e fiestras.

Charla: “disfunciones del suelo pelvico. que son, como prevenirlas y como tratarlas”

O xoves 23 de febreiro as 19:00 h no salón de actos. A biblioteca cede o espazo para esta charla impartida pola fisioterapeuta Cristina del Arco Oniga na que falara do que e o solo pelviano, como esta formado e cales son os seus principais problemas, así como o que se pode facer para prevelos e tratalos. Descobre as causas e tratamentos da incontinencia urinaria, o estrinximento ou a incontinencia fecal. Que son os exercicios de Kegel ou exercicios de solo pelviano, por que se usan as bolas chinesas no tratamento. Achégate e pregunta todas as túas dubidas sobre o tema. Entrada libre ata completar a capacidade da sala.

II Semana da Cultura Chinesa

Do 7 ao 16 de febreiro. Organizada pola Asociación Cultural Educativa Qu Yuan, coordinada por Miguel Cortes, vogal de Intercambios Linguisticos e Actividades Culturais da Asociacion; Wang Quan, da Oficina de Relacions Exteriores da USC; Cai Jianxin, da Asociación de Estudantes Chineses de Compostela e coa participación de estudantes universitarios chineses de intercambio na USC. Entrada libre no salon de actos ata completar a capacidade da sala excepto o obradoiro do dia 10.

Martes 7 as 17:30 h: Inauguración do ciclo de actividades da “II Semana da Cultura Chinesa” e presentación da exposición “Arte de Tinta China. Cantos de Vento Primaveral” do pintor Yang Yuguang exposta no salon de actos do 7 ao 28 de febreiro.

‐ 19:30 h: Conferencia “Principios taoístas y artes caligráficos y pictóricos” impartida por Yang Yuguang.

Mércores 8 as 19:30 h: “O Tai‐Chi, Historia e Evolución”, impartida por José Ricardo Soto Caride, Doutor en Educación Física.

Venres 10 as 17:30 h: Obradoiro: “Farois chineses da boa sorte”. Na véspera do dia 15 do primeiro mes lunar, festa dos farois en China e todo o Extremo Oriente, construiremos estes elementos tan vistosos e tradicionais, decorados cos carácteres chineses da boa sorte. Ao finalizar as familias que o desexen poden acompañar a Asociación Qu Yuan ao lago do Parque da Musica a botar os farois a auga. Dirixido a persoas de 6 a 100 anos. Precisase inscrición previa, máximo 40.

Martes 14 as 19:30 h: Charla coloquio: “ Imaxes Chinesas do 1996”, coordinado por Wang Quan, Cai Jianxin e Miguel Cortes Hernandez.

Mercores 15 as 17:30 h: Conferencia “Medicina china, medicina total” a cargo do Dr. Fernando Salgado Blanco, especialista en Medicina China pola Universidade de Beijing.

Xoves 16 as 19:30 h: Conferencia: “Familia e sociedade na China antiga: A sua pegada no idioma chines actual” impartida por Xuan Shao.

‐ 20:30 h: Clausura da “II Semana da Cultura Chinesa” co reconecemento aos colaboradores na presente edicion, e cunha representacion de musica e danzas tradicionais por parte de estudantes chinesas de intercambio na USC.