A biblioteca Ánxel Casal celebra a Semana Internacional dos Xogos

Compostela, 12 de outubro do 2017 – A Ánxel Casal participará por primeira vez na International Games Week, a Semana Internacional dos Xogos.

Trátase dun evento a nivel mundial organizado pola American Library Association (ALA) no que as bibliotecas conectan coas comunidades a través do valor educativo, de ocio e social dos xogos.

A Semana dos Xogos desenvolverase do 27 de outubro ao 3 de novembro coas seguintes actividades:

Venres 27 de outubro,

*I xornada League of Legends. De 17.00 a 21.00 h no Salón de actos.

Masterclass dun ex-xogador profesional.

Entrada libre ata completar a capacidade da sala.

I Torneo LOL BPS.

Precísase inscrición previa, prazas limitadas. As bases poderán consultarse a partir do venres 13 de outubro na propia biblioteca, en Facebook e na páxina web da biblioteca.

Intercambio de impresións entre os e as participantes, facemos comunidade. Entrada libre ata completar a capacidade da sala.

Luns e martes 30 e 31 de outubro

*Xornadas de xogos libres. Salón de actos.

Ven e xoga con xogos de mesa. Entrada libre, a participación está suxeita á dispoñibilidade dos xogos.Para todos os públicos

*Xornadas de xogos de lóxica para nenos e nenas de 2 a 13 anos. Sala infantil.

Dinamizadas por persoal da xoguetería Chafarís de 16.30 a 20.00h. Entrada libre, a participación está suxeita á dispoñibilidade dos xogos.

Do luns 30 de outubro ao venres 3 de novembro

*Xogamos coas tablets no 2º andar.

Proba as tablets da biblioteca cargadas con xogos que estarán dispoñibles só durante esta semana. Entrada libre, a participación está suxeita á dispoñibilidade dos xogos.

Venres 3 de novembro.

*Xornada divulgativa sobre os videoxogos. Salón de actos. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

*18.00-19.00h. O poder dos videoxogos: beneficios e posibles riscos. Espazo de encontro para o coñecemento e discusión sobre os videoxogos. Falarase sobre os tipos de xogos, os seus efectos positivos, as principais preocupacións que xeneran, o seu uso no fogar.

A sesión estará guiada e dinamizada de forma lúdica por Silvia López Gómez, asesora pedagóxica e deseñadora de xogos serios en DIMElab.

Aberto a todos os públicos: nais, pais, adolescentes, avós, avoas, nenas e nenos.

*19:15-19:45h. Presentación de “Aprendendo con videoxogos”, monográfico nº 68 da Revista Galega de Educación.

Participan Xesús Rodríguez Rodríguez (Director) e Silvia López Gómez (Coordinadora)

*20.00h. Presentación do libro Historia de Nintendo: más de 125 años de entretenimiento do documentalista Uxío Pérez.

Contaremos coa presenza do autor que nos falará desta obra divulgativa sobre a coñecida empresa que nos sorprende de principio a fin pola súa evolución e a enorme cantidade de feitos curiosos que protagonizou en todo o mundo. O libro fai tamén un repaso ás sagas ou xogos que foron verdadeiros éxitos de ventas ou nacementos accidentados coma o de

Mario. Todo acompañado dunha sólida base documental para ilustrar cada unha das explicacións.

Para completar todas estas actividades teremos a mostra bibliográfica “Xogos e videoxogos” que estará do 23 de outubro ao 5 de novembro no 2º andar e na que se expoñerán os documentos que posúe a biblioteca relativos a este tema.