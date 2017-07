O Apóstolo 2017 chega ao fin cos fogos de esta noite

Compostela, 31 de xullo do 2017 – Alguén nos dixo que os fogos do 25 son para os turistas e os dos 31 son para os da casa, hoxe tocan estes últimos.

Pero antes de chegar a ese momento aínda quedan cousas por facer como por exemplo percorrer a Compostela de Valle-Inclán acompañados por monicreques, saen as 18.30 da estatua do escritor na Alameda.

As dez un bo concerto na Quintana antes de que acabe todo. Abrirán a sesión os Allah-Las, unha banda formada no 2008 e que chega desde California cun sonido surfero que no último albúm, Calico Review 2016, vólvese un pouco máis rockero. A continuación o protagonismo no escenario será para The Limboos, banda madrileña que vai do calypso ao ska sen despeitearse e que sen duda converterá a Quintana nunha festa.

Os fogos comezan as once e media na escalinata da Campus Sur. A empresa é a mesma que organizou o espectáculo do 25 pero aquí a protagonista será a pólvora máis que o audiovisual.

Aínda que os fogos pechan o Apóstolo quedan dúas propostas para que noite sexa un pouco máis longa. Na Alameda a orquestra Compostela desde as doce e no Toural The Funkles porán ritmo funk aos temas dos Beatles.

De calquera xeito non vos poñades tristes porque hoxe preséntase o Feito a man, o Festival que organiza Cidade Vella e que durará todo agosto.