O Apóstolo vístese de época e recibe a Nada Surf

Compostela, 28 de xullo do 2017 – As Festas do Apóstolo acollen o concurso de traxes de época mentres Nada Surf sustitúe a Macy Gray.

A música comeza desde ben cedo xa que desde as dúas da tarde e ata as dez da noite Puma Pumku e un grupo de DJs estarán en Tras San Fiz de Solovio.

As seis continúa o Vía Sacra Fest coa improvisación sempre sorprendente de Lar Legido, o batería de Sumrrá, cun montón de amigos. Será como o propio nome indica na Vía Sacra.

As oito outra das citas habituais do Apóstolo, o concurso de traxes de época. Compostela vístese de anos 20 e volve a esa época por un día.

Continúa na Alameda o XXXIX Concurso de Chave que onte comezaba na Alameda, a partir das 20.30.

Hoxe era o día para Macy Gray que ven de suspender non só o concerto de Compostela se non que toda a xira europea. Será sustituida polos composteláns Ivy Moon que servirán de teloneros a Nada Surf. Esta banda neoyorkina ten bastantes peculiaridades como por exemplo non cambiar moito de instrumentos xa que, según din, o baixista segue co mesmo que lle regalaron os seús país cando tiña 18 anos, un da marca Fender. O guitarrista pola súa parte so usa Gibson Les Paul sen pedais de efectos o que lle confire un son propio e especial. Levan en activo desde 1992 e son moi valorados polas súas letras e teñen ata o momento publicados 9 albums.

A música do mundo pecha o día no Toural con Kelibén. Flamenco a cargo de Isaias Salazar, Miguel Flores e Sandra Calderón.