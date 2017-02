Aprobadas as propostas para o POS+ 2017 da Deputación en varios concellos

Coruña, 27 febreiro 2017 – A Deputación de A Coruña integro para o 2017 os distintos plans de axuda aos concellos no coñecido como POS+ 2017. Este novo plan ten, en comparación cos anteriores, a finalidade de reducir o número de Plans, racionalizar e obxectivar , simplificar tarefas administrativas, facer un Plan máis dinámico, ofrecer maior autonomía municipal e reducir do endebedamento dos municipios.

No POS+ mantéñense as axudas aos servizos de normalización lingüística, aos socorristas de piscinas e praias fluviais, informadores turísticos limpeza de praias. patrimonio, persoal de museos, animadores culturais festivais musicais, audiovisuais e artes escénicas, conservatorios e escolas de música e danza, técnicos deportivos, servizos sociais comunitarios municipais o Plan Emprego Local (PEL) e o Plan Medio Ambiente (PMA).

A inversión da Deputación chegará aos 74 millóns de euros divididos do seguinte xeito: O plan de obras 24.200.000 € , o plan superávit con 20.000.000 €, 8.300.000 € destinados a subvencións e 21.500.000 € a prestamos.

Na ultima semana algúns dos concellos da bisbarra foron aprobando as propostas para este POS+ 2017 e as repasamos a continuación.

Ames

A cantidade que lle corresponde ao Concello de Ames a través do Plan Único de concellos, POS+ 2017, ascende a 1.560.387,54 euros, que se distribúe do seguinte xeito: a achega provincial de 2017 é de 685.305,34 euros (antigo Plan de Obras e Servizos); a achega provincial de 2016 é de 421.726,36 euros (antigo Plan de Acción Social); e a achega correspondente ao préstamo provincial de 2017 é de 453.355,84 euros (antigo Plan de Aforro e Investimento).

Atendendo á nova estrutura do plan provincial o goberno municipal propón tres liñas de actuación. A achega provincial de 2017 (685.305,34 euros) destinarase a gasto corrente por un importe de 670.785,34 euros, para gastos orixinados por servizos municipais obrigatorios como son o servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, alumeado público e mantemento de infraestruturas. O resto da achega provincial de 2017, que é 14.520 euros, destinarase á redacción do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro.

Coa aplicación da achega provincial 2017 ao gasto corrente, o Concello poderá dispor de fondos propios para a realización de diversas obras. Con esta partida o goberno municipal pretende realizar varios proxectos de investimento no rural, mellora das infraestruturas deportivas e actuacións en Bertamiráns. Isto permitirá acelerar os prazos de contratación de ditos proxectos. O Concello de Ames será o encargado de licitar estas obras, acelerando os procesos de contratación, co obxectivo de que poidan estar executadas antes de final de 2017.

Dende o goberno explicaron que a través dunha partida de 530.000 euros vaise executar un ximnasio de 150 metros cadrados e unha pista squash en Bertamiráns, unha sala de usos múltiples en Barouta, a mellora do acceso á rúa Entrerríos dándolle continuidade a esa rúa por diante da nova escola infantil ata Lapido, a mellora do pavimento da pista polideportiva das Mimosas e a construción dunha nova pista polideportiva no Agro do Muíño, a mellora dos camiños de Oca e Miso (Lens), e maila mellora da praza de Correos no Milladoiro, onde se mellorou un tramo pero queda pendente de executar outro.

A achega provincial de 2016 (421.726,36 euros) será destinada a dúas obras, que son financeiramente sostibles, como o proxecto de urbanización dunha parte da Travesía do Porto, no Milladoiro. O obxectivo do goberno municipal é abrir o parque central do Milladoiro (que está pegado á Casa da Cultura, ao pavillón, á piscina descuberta e ao instituto) e unilo á Travesía do Porto para formar unha gran zona verde e área de lecer para todos os veciños e veciñas desta localidade. Este parque contará cunha escaleiras e unha rampla accesible como accesos a propia Travesía do Porto. A esta obra destinaranse 389.408,41 euros. O importe restante, que ascende á contía de 32.317,95 euros, destinarase á pavimentación de viarios na aldea de Caroubáns, pertencente á parroquia de Covas.

Por último, a achega do préstamo provincial de 2017 (453.355,84 euros) destinarase á amortización anticipada de débeda por importe de 96.517,92 euros, atendendo aos importes mínimos fixados no plan, e á realización do proxecto de mellora de eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro por un importe de 356.837,92 euros. Neste caso o goberno municipal, ao igual que en 2016 aposta por obras e proxectos que teñan un retorno económico para as arcas municipais como é o caso das obras de acondicionamento do cemiterio municipal, e este ano decidiu facer un forte investimento a través deste plan para cambiar o alumeado público do Milladoiro que suporá un aforro de entre o 50 e o 60%.

Plan complementario

En canto ao plan complementario, como novidade no POS+ 2017, é obrigatorio solicitar investimentos financeiramente sostibles por un importe mínimo do 20% da suma dos tres tipos de achegas provinciais. Tendo en conta isto o goberno propón a realización das seguintes obras que supoñen un 20,73% da suma dos tres tipos de achegas: instalación dun novo pavimento deportivo no pavillón polideportivo do Milladoiro (74.864,54 euros); pavimentación de viarios na aldea de Outeiro, en Bugallido (55.340,51 euros); mellora da accesibilidade na rúa Agro do Medio, no Milladoiro (126.144,74 euros); e mellora do camiño principal de Sandar, en Agrón (67.098,44 euros).

Frades

o Concello de Frades recibirá 261.909,19 euros para gasto corrente, outros 161.164,89 euros para obras e non optará aos 173.263 euros do préstamo para reducir a débeda bancaria, xa que dende o ano pasado Frades ten débeda bancaria cero.

A proposta de obras de Frades destinará os 161.174 euros a dous proxectos de mellora de camiños municipais. O primeiro deles, denominado “Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros”, contempla un total de seis actuacións por un importe de 80.884,25 euros. Ademais do mencionado camiño de Quintán a Vila (na parroquia de Abellá), mellorarase o camiño de Reboredo a Xeza (Galegos), o camiño da AC-524 ao Carballal (Abellá), vías públicas de acceso a Quintá (Papucín), accesos a Fontelo (Aiazo) e camiño entre a DP-3801 a O Seixo (Moar).

O segundo proxecto, denominado “Camiño Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi) e outros”, conta cun orzamento de 80.290,64 euros para un total de cinco actuacións. Ademais do mencionado camiño Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi), tamén se inclúen melloras nos accesos a Alemparte (Céltigos), no camiño dos Betotes (Añá), na pista entre As Quintás e Igrexa (Ledoira) e un camiño entre a DP.3082 e a pirotecnia (Gafoi).

Lousame

Lousame destinará 342.000 euros a obras, 268.000 euros a gasto corrente, 14.636,34 euros a abonar facturas pendentes e 12.774 euros a reducir débeda bancaria.

177.525,93 euros están destinados ao Plan de Aforro e Investimentos (PAI 2017) e serán investidos en redución de débeda bancaria (12.774 euros) e no arranxo do camiño dende o cruce da planta de compostaxe da Mancomunidade ata Servia (164.751,93 euros).

Os 165.140,4 euros da Achega 2016, divídense en 14.636,34 euros destinados a pagar facturas de Fenosa e Gas Natural, mentres que os restantes 150.504,06 investiranse en dous proxectos con catro obras de reparación de estradas. O primeiro proxecto inclúe o arranxo con aglomerado do camiño entre o cruce de Ces e a subida a Fruíme e o camiño de Crons á Igrexa de Camboño, orzamentados en 103.673,19 euros. O segundo proxecto destinará 46.830,87 euros á mellora en rego asfáltico dos accesos a Pousada e a Berrimes, onde tamén se ensancharán as estradas.

Finalmente Lousame aprobou o Plan Complementario, orzamentado en 215.715,6 euros para dous proxectos. O primeiro, cunha dotación de 123.422 euros, contempla o arranxo do camiño entre Croído e Seoane e a mellora dos accesos a Figueroa. O segundo proxecto suporá o arranxo en formigón do vial principal de Carantoña e a segunda fase do acondicionamento do interior de Arxellas

O Pino

O concello de O Pino destinará os 321.436,59 de gastos correntes a mantemento e consumo do alumeado público e ao tratamento do lixo

Nos catro proxectos do POS+, o Concello optou por incluir o acondicionamento de estradas de titularidade municipal para facilitar o desprazamento dos veciños. As obras de rebacheo levaranse a cabo nas seguintes zonas:

Estrada de Pumar a Vilarmeao y a que une a aldea de Cerceda coa estrada que une Abalada e Brea, con un orzamento de 61.176,63 euros. Outros 60.723,91 euros destinaránse ao arranxo do vial entre o límite de Touro e Casal (Cebreiro), a que vai do cruce do Casal ata San Sadurniño e a que conecta Aquelavila coa N-547.

No terceiro proxecto, cun montante de 93.777,30 euros, pavimentaranse viais en Casa Cuberta (Lardeiros) e acondicionarase a estrada de Lardeiros de Medín á Torre, e a que vai da N-634 a Lardeiros de Medín. Por último, 80.947,54 euros destinaranse á senda peonil a igrexa de San Miguel de Cerdeda e ao muro de contención no campo da festa de Medín.

Para o plan complementario do POS+ inclúese o acondicionamento da estrada que vai da N-634 ao colexio de Arca, por un montante total de 174.232,09 euros.

Ordes

O caso de Ordes é único xa que as propostas foron consensuadas pola oposición quedando o Partido Popular, que está no goberno, fora de esta negociación.

Os acordos aprobados reflicte investimentos de 75.000 € para gastos correntes, 200.000 € para a amortización de débeda, 953.700 € destinados a obras e 321.700 € para as intervencións do Plan Complementario.

O alcalde de Ordes criticou a discriminación das parroquias de Poulo, Lesta, Ordes e Barbeiros “que non reciben ningún diñeiro e cuxos veciños e veciñas deberán esperar o seu tempo para que poidan beneficiarse de obras que lles fan moita falta”. En contraposición prosperou a emenda para a mellora da estrada de Fosado a Parada (Santa Cruz de Montaos) e o tramo que une O Mesón do Vento coa Barcula (Ardemil), por un importe total de 284.000 €.

Entre as obras máis destacadas do POS+2017 figuran o acceso ao pavillón do Mesón do Vento; canalizacións de pluviais en varios puntos da parroquia de Leira e no Valiño (Parada); aplicación de aglomerado na zona da Salgueira (Ardemil); arranxo e demarcación de camiños na Agrela, Castenda, Brea-Terroeira-límite do concello, camiño cruce O Seixo-Buscás, A Armada-AC 524; instalación de marquesiñas (50.000 €), acceso aos Lameiros (Buscás); arranxo e demarcación de camiños Uzás-Cernadas, Calviño, As Pombas, campo da malla, O Souto- A Igrexa (Buscás); rede de saneamento na Pedreira e canalizacións de pluviais en Castrelos (Leira) ademais doutras sendas e camiños parcelarios, e do bombeo de saneamento na zona da Maquía.

Oroso

A partida económica de Oroso ascende a 743.404,14 euros máis os 154.512,23 euros correspondentes ao Plan Complementario. Unhas cifras ás que o Concello achegará outros 81.000 euros procedentes de fondos propios, de xeito que a partida destinada a obras suma un total de 941.064,02 euros. De feito, o Concello de Oroso só reservará para redución da débeda os 48.597 euros esixidos nas bases do programa provincial.

A achega máis importante, cuantitativamente falando, destinarase á mellora da rede viaria municipal. O Concello de Oroso investirá 328.659,25 euros a un proxecto de mellora da rede viaria nos lugares de Piñeiro e a Costa – Zan (Trasmonte), Valverde-Berdomás (Vilarromarís), Piñeirón-Porto Avieira, Piñeirón-A Falmega, Rúa Celso Emilio Ferreiro e A Igrexa-Porto Avieira (A Gándara) e Mixoi-Castiñeiro Redondo (Calvente). Así mesmo, o Concello de Oroso destinará os 164.512,23 euros do Plan Complementario da Deputación á mellora da rede viaria nos lugares de Oroso de Abaixo (A Gándara) e A Igrexa (Deixebre).

A segunda achega máis importante é a destinada á reurbanización de rúas na capital municipal. Así, o Concello de Oroso investirá 169.481,07 euros na reurbanización da rúa Tras da Torre (Sigüeiro), onde se substituirá a rede de sumidoiros existente por unha nova rede de recollida de augas pluviais e residuais, así como a canalización soterrada das instalacións de alumeado público e telefonía e a renovación da pavimentación.

A segunda rúa que será urbanizada será a rúa Camiño do Refuxio (Sigüeiro), cun investimento de 125.768,04 euros. Neste caso vaise adecentar a calzada desta rúa e, para facilitar o tránsito dos peóns, construiranse unhas beirarrúas de aglomerado asfáltico. A maiores executarase unha rede de saneamento de pluviais e outra de alumeado público, así como a canalización soterrada das redes de electricidade e telecomunicacións.

O terceiro proxecto de reurbanización é a execución de beirarrúas na rúa do Barreiro (Sigüeiro), que contará cun orzamento de 70.299,63 euros. Unhas beirarrúas de aproximadamente 105 metros, na marxe dereita, e 50 metros, na marxe esquerda. Ademais, o proxecto inclúe a ampliación da zona de rodadura da calzada e o seu adecentamento.

Finalmente, o Concello de Oroso investirá 82.343,8 euros na construción dun paso cuberto no colexio infantil de Sigüeiro. Unha cubrición mediante lousa de formigón armado de 265,89 m2 de superficie, piares metálicos e base de cimentación de formigón armado. Unhas obras que contan cun prazo de execución de tres meses.