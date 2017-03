A Fundación Araguaney proxecta a película “Omar” para conmemorar o Día da Terra Palestina, que se celebra o 30 de marzo

Compostela, 29 de marzo do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas proxectará esta tarde a película “Omar” para conmemorar o Día da Terra Palestina que se celebra este xoves, día 30. Poderase ver de maneira gratuíta no salón Camelia do hotel Eurostars Araguaney de Santiago ás 20:00 horas (ata completar o aforamento da sala).

O 30 de marzo de 1976 a sociedade palestina convocou unha folga xeral en protesta polo continuo roubo das súas terras por parte de Israel. O exército sionista asasinou a sete novos palestinos con “cidadanía israelí” que se manifestaban para deter a confiscación de 21.000 dunums (21.000 hectáreas) de terras palestinas. Cada ano, tanto en Palestina como na diáspora, os palestinos conmemoran esta data e plantan oliveiras en recordo á súa terra e as súas raíces.

A longametraxe de ficción “Omar”, dirixido por Hany Abu-Assad, mostra como 40 anos despois os palestinos continúan na resistencia contra a colonización israelí como único medio de supervivencia. O seu protagonista, chamado Omar, está afeito esquivar balas de vixilancia para escalar o muro de separación e visitar así á o seu amor secreto, Nadia. O mozo convértese nun loitador pola liberdade que debe enfrontarse a decisións dolorosas sobre a vida e a humanidade. Cando Omar é capturado despois dun acto mortal de resistencia, cae no xogo do gato e o rato coa policía militar. A sospeita e a traizón poñen en perigo a súa confianza cos seus cómplices e amigos da infancia, Amjad e Tarek, o irmán militante de Nadia. Os sentimentos de Omar desgárranse do mesmo xeito que a paisaxe palestina, pero o seu forte amor por Nadia empúxalle a seguir adiante.

“Omar” conseguiu en 2013 estar nomeada aos Premios Óscar na sección de mellor película de fala non inglesa, quitándolle o premio ao filme “A grande beleza” de Paolo Sorrentino; foi premio do xurado ese mesmo ano na sección Un Certain Regard no Festival de Cannes e participou na sección oficial a concurso do Seminci de Valladolid. Ademais, foi a película estrela no festival Amal de 2014.

Hany Abu-Assad naceu en Nazaret (Palestina, 1961). Despois de estudar e traballar como enxeñeiro de avións nos Países Baixos desde varios anos, Abu-Assad entrou no mundo do cinema como produtor coa función “Toque de queda”, película dirixida por Rashid Masharawi en 1994 e en 2005 con “Paradise now” gañou un Globo de Ouro na categoría de mellor película de fala non inglesa e candidata tamén aos Óscar na mesma categoría.

Trailer