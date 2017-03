A Fundación Araguaney  presenta un libro que analiza o traballo en Oriente Medio e Norte de África de enviadas especiais de TVE

Compostela, 21 de marzo do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (rúa Alfredo Brañas, 5. Santiago) acollerá o vindeiro xoves, día 23, a presentación do libro “O mundo árabo-islámico como elas contáronnolo” (Clave Intelectual, 2017) da xornalista e doutora en Historia Contemporánea especializada en xénero Carmen V. Valiña.

A escritora e xornalista marinense Lara Dopazo Ruibal e o presidente da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, presentarán o acto que se celebrará ás 20:00 horas no salón Camelia do hotel Eurostars Araguaney.

O libro de Carmen V. Valiña (Baio, A Coruña, 1985) céntrase en analizar o traballo das xornalistas e enviadas especiais a Oriente Medio e o Norte de África de TVE durante a época da democracia, reunindo os seus testemuños mediante entrevistas personalizadas nas que percorren conflitos tan variados como a Revolución Islámica, a invasión soviética de Afganistán, a invasión estadounidense de Iraq ou a recente Primavera Árabe. Estes conflitos debuxan un fresco que permite percorrer algúns dos acontecementos que marcaron a actualidade do mundo árabo-islámico durante o últimas catro décadas. “Durante séculos, homes viaxeiros, diplomáticos e políticos debuxaron o inmenso territorio que vai desde Marrocos a Afganistán como un Oriente á vez exótico e ameazante, infestado de fanatismo e no que a parte feminina da sociedade raramente aparecía senón era baixo veos e submisión. O libro é todo o contrario, un relato de mulleres xornalistas sobre mulleres árabes e musulmás que estudan, traballan, loitan, e en definitiva, que existen” relata a escritora.

Aínda que o número de enviadas especiais a estas rexións aumenta considerablemente a partir dos anos 90, Carmen V. Valiña indica que, con anterioridade a esa época, destacan grandes nomes do xornalismo español, como Rosa María Calaf ou Carmen Sarmiento, auténticas pioneiras e ponte entre o franquismo e a democracia, que abriron o camiño a moitas outras, como Ángela Rodicio, a xornalista por excelencia nas coberturas sobre Iraq dos 90. Xa nos últimos anos, a partir do 2000, Valiña subliña a aparición con forza de novas voces, como a galega Érika Reija, que cubriu a Primavera Árabe, Almudena Ariza, e de forma moi curiosa, Letizia Ortiz, que antes de ser Raíña traballou como enviada especial en Iraq durante a invasión estadounidense do país.

O perigo, elemento inherente ao traballo

Carmen V. Valiña apunta que, como a maioría dos conflitos que cubriron as xornalistas son guerras, o perigo é inherente ao seu traballo. En concreto, sinala como a miúdo informan moi preto o foco da batalla e experimentan directamente os bombardeos, como lle sucedeu a Ángela Rodicio en Bagdad. Tamén explica que hai casos nos que teñen que parar os seus vehículos e deixar de gravar porque se atopan de fronte con combatentes que as obrigan a iso, ou como na recente Primavera Árabe, varias xornalistas denunciaron que lles roubaban a súa documentación de prensa e que se sentiron intimidadas polos xentíos entre as que informaban. ?Estas xornalistas son enormemente valentes e demostran que o binomio guerra-muller, que durante tantos séculos considerouse inviable por unha suposta actitude de sobreprotección cara ao sexo feminino, é perfectamente factible? ?sentenza?.

Grazas á súa paixón polos temas de xénero, de onde xurdiu a escola online de feminismos alternativos Periféricas, o libro, ademais de dar a coñecer un pouco máis como se informa sobre Oriente Medio e o Norte de África en España, pretende romper tópicos sobre esa parte do mundo e achegalo á sociedade desde unha postura moito máis conciliadora. “Cando me acheguei por primeira vez ao mundo árabo-islámico visitando Marrocos e Turquía caéronseme moitos tópicos que os propios medios crearan en min ao redor desa parte do mundo, e máis aínda cando coñecín a mulleres que proviñan dese contexto e que desde logo nada tiñan de sumisas” expresa.