A Fundación Araguaney conmemora o aniversario da Nakba Palestina coa proxección da película The Time That Remains

Compostela, 15 de maio do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas conmemora esta tarde, o 69 aniversario da Nakba Palestina coa proxección da película The Time That Remains (O tempo que queda), do director palestino Elia Suleiman.

O Nakba (en árabe catástrofe, calamidade ou desastre) é unha festividade moi especial para todos os palestinos que comezou cando o 78 % da poboación palestina, residente nos territorios onde Israel implantou o seu estado en 1948, foi violentamente expulsada dos seus fogares. Na actualidade, e segundo cifras da ONU, máis de 5 millóns de refuxiados palestinos seguen aínda sen poder retornar ás súas propias terras. O Nakba continúa. A usurpación das terras palestinas e o desprazamento da súa poboación levan a cabo día a día explican desde a Fundación Araguaney-Ponte de Culturas.

The Time That Remains poderase ver no salón Camelia do hotel Eurostars Araguaney, ás 20:00 horas, en versión orixinal (árabe) subtitulada en castelán. A entrada será gratuíta ata completar o aforamento da sala.

The Time That Remains (2009), é unha coprodución de Francia, Bélxica, Italia e Reino Unido de 109 minutos. A película está estruturada en catro episodios históricos, duns 20 minutos cada un, nos que se relata de maneira semi autobiográfica a vida da familia de Elia Suleiman en Nazaret, desde 1948 ata o século XXI.

O guion baséase nos diarios do seu pai desde a rendición de Nazaret na guerra árabe-israelí de 1948, nas cartas que a súa nai enviaba aos seus familiares que tiveron que deixar o país e nos recordos do propio director. A través desta historia familiar, o director tenta retratar a vida dos palestinos que se converteron en árabes israelís tras decidir quedar no seu país.

O filme é a terceira parte dunha triloxía cuxas cintas anteriores son Chronicle of a Disappearance (1996) e Divine Intervention (2002). A película foi presentada na selección oficial do Festival de Cannes 2009 e nomeada para a Palma de Ouro. Ese mesmo ano foi premiada co Gran Premio do Xurado dos Asia Pacific Screen Awards (APSA) en Brisbane (Australia), e Elia Suleiman recibiu o Premio ACCA do Xurado e o premio ao mellor director no Festival Internacional de Cinema de Mar do Prata (Arxentina). En 2010, foi premiado co premio Alhambra de Prata ao mellor director, a película co Premio do Público á mellor película no Festival de Selecta Cinemas do Sur 2010, e obtivo o galardón da categoría Premio TVG en Amal 2010.