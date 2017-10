O Outono de cine organizado pola Fundación Araguaney remata hoxe con Un porco en Gaza

Compostela, 16 de outubro do 2017 – Última xornada para o ciclo que organiza a Fundación Araguaney baixo o título Outono de cine coa proxección de Un porco en Gaza.

Outono de cine está organizado en colaboración coa Deputación dá Coruña e consistiu na proxección de catro películas, a última delas. Un porco en Gaza, as oito de esta tarde. Opase será gratuito ata completar aforo.

Un porco en Gaza. é unha longametraxe de ficción dirixida por Sylvain Estival. Jafaar é un pescador palestino de Gaza. Un día atopa nas súas redes un porco, seguramente caído dun barco cargueiro. Como bo musulmán, decide desfacerse rapidamente do animal impuro, pero a súa situación económica aconséllalle vendelo. Así comeza unha aventura que desde a comedia, reflicte a complexa situación do pobo de Gaza, encerrada entre o bloqueo de Israel e os islamitas que controlan a zona.

Ademais do ciclo, a Fundación Araguaney-Ponte de Culturas deseñou unha exposición dos carteis das diferentes edicións de Amal na súa galería de arte. O festival de cinema Amal, que significa esperanza en árabe, naceu en 2002 co obxecto de traer a Galicia o mellor cinema árabe. A mostra estará aberta ao público ata o termo do ciclo cinematográfico e poderase visitar todos os días en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 17:30 a 21:00 horas.