Área Central celebra hoxe o Día da Paz

Compostela, 28 de xaneiro do 2017 – Area Central conmemora hoxe sábado o Día da Paz e da Non Violencia, no marco dos seus talleres lúdico-educativos “Sábados Creativos”.

Os responsables da Asociación Planeta Shalom teñen organizado unha sesión de contacontos sobre o libro A bruxa Discordia, da autora Carmen Gil.

A esta actividade, que se desenvolverá de 18.00 a 20.00 horas na esquina verde de Area Central, tamén asistirán Malala Yousafzai e Bharti Kumari, dúas nenas que constrúen cada día un mundo máis xusto. Ademais, todos os asistentes poderán participar na elaboración dun mural colectivo a favor da paz e a tolerancia.

Ademais, a esquina amarela acollerá hoxe sábado a actuación musical de Narci Rodríguez quen, durante dúas horas, tocará diferentes temas de jazz. Desta maneira, Area Central ambienta as compras e o paseo dos seus visitantes. A actuación comezará ás 18.30 horas.

Salón do automóbil, os días 11 e 12 de febreiro

Por outra banda, Area Central atópase cos preparativos do seu “Salón do automóbil”, dúas xornadas (sábado 11 e domingo 12 de febreiro) nas que as firmas máis importantes do sector encherán os corredores de Area Central con coches novos de todas as gamas e nos que os concesionarios participantes ofrecerán descontos especiais para as persoas que queiran cambiar de coche.

Paralelamente a este salón, a Praza de Europa (a praza interior) de Area Central acollerá os dous días unha concentración de coches na que terán cabida todas as marcas automobilísticas. Esta concentración servirá de punto de encontro entre os afeccionados ao mundo do motor. A participación é totalmente libre e gratuíta. Quen queira participar na concentración, deberán acceder á praza interior de Area Central desde a Rúa París, en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas. (Para máis información: Fabián Saavedra: 620.53.83.12).